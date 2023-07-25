***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarAygaz A.Ş.'nin sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren Aygaz Sürdürülebilirlik Raporu 2022, Şirketimiz kurumsal internet sitesi olan www.aygaz.com.tr 'de kamuya açıklanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175125BIST