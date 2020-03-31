***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAygaz A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümleri çerçevesinde oluşturulan komiteler kapsamında- Denetimden Sorumlu Komitenin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Kutsan Çelebican ve üyeliğine Sayın Dr.Şadan Kaptanoğlu Dikici'nin getirilmesine,- Kurumsal Yönetim Komitesinin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Kutsan Çelebican, üyeliklerine Sayın Yağız Eyüboğlu ve Sayın Ferda Erginoğlu'nun getirilmesine,- Risk Yönetim Komitesinin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Dr.Şadan Kaptanoğlu Dikici ve üyeliğine Sayın Dr.Bülent Bulgurlu'nun getirilmesine,- Yürütme Komitesinin 5 üyeden oluşmasına ve Komite'nin kendi üyeleri arasından bir Başkan belirlemesine, Komite üyeliklerine, yeni bir atama yapılana kadar görev yapmak üzere, Sayın Mustafa Rahmi Koç, Sayın Mehmet Ömer Koç, Sayın Yıldırım Ali Koç, Sayın Alexandre François Julien Picciotto ve Sayın Caroline Nicole Koç'un getirilmesine,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833666BIST