***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
31.03.2020 19:39
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Aygaz A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümleri çerçevesinde oluşturulan komiteler kapsamında
- Denetimden Sorumlu Komitenin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Kutsan Çelebican ve üyeliğine Sayın Dr.Şadan Kaptanoğlu Dikici'nin getirilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesinin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Kutsan Çelebican, üyeliklerine Sayın Yağız Eyüboğlu ve Sayın Ferda Erginoğlu'nun getirilmesine,
- Risk Yönetim Komitesinin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Dr.Şadan Kaptanoğlu Dikici ve üyeliğine Sayın Dr.Bülent Bulgurlu'nun getirilmesine,
- Yürütme Komitesinin 5 üyeden oluşmasına ve Komite'nin kendi üyeleri arasından bir Başkan belirlemesine, Komite üyeliklerine, yeni bir atama yapılana kadar görev yapmak üzere, Sayın Mustafa Rahmi Koç, Sayın Mehmet Ömer Koç, Sayın Yıldırım Ali Koç, Sayın Alexandre François Julien Picciotto ve Sayın Caroline Nicole Koç'un getirilmesine,
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833666
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