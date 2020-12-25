***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 25.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararında, Sayın Ferda Erginoğlu'nun 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile emekliye ayrılacak olması sebebi ile Aygaz A.Ş. Mali Genel Müdür Yardımcılığı görevine 1 Ocak 2021 itibarıyla Sn. Gökhan Dizemen'in atanmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Sn. Ferda Erginoğlu'nun yerine Sn. Gökhan Dizemen'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak belirlenmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894997BIST