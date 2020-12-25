***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
25.12.2020 18:14
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Şirketimizin 25.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararında, Sayın Ferda Erginoğlu'nun 31 Aralık 2020 tarihi itibari ile emekliye ayrılacak olması sebebi ile Aygaz A.Ş. Mali Genel Müdür Yardımcılığı görevine 1 Ocak 2021 itibarıyla Sn. Gökhan Dizemen'in atanmasına ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri çerçevesinde 1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Sn. Ferda Erginoğlu'nun yerine Sn. Gökhan Dizemen'in Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894997
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