***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
05.05.2022 18:35
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Aygaz A.Ş. Yönetim Kurulu kararında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerden - Denetimden Sorumlu Komitenin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Kutsan Çelebican ve üyeliğine Sayın Dr. Şadan Kaptanoğlu Dikici'nin getirilmesine - Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Kutsan Çelebican, üyeliklerine Sayın Yağız Eyüboğlu ve Sayın Gökhan Dizemen'in getirilmesine - Risk Yönetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Dr. Şadan Kaptanoğlu Dikici ve üyeliğine Sayın Dr. Bülent Bulgurlu'nun getirilmesine - Yürütme Komitesi'nin 5 üyeden oluşmasına ve Komite'nin kendi üyeleri arasından bir Başkan belirlemesine Komite üyeliklerine Sayın Mustafa Rahmi Koç, Sayın Mehmet Ömer Koç, Sayın Yıldırım Ali Koç, Sayın Alexandre François Julien Picciotto ve Sayın Caroline Nicole Koç'un getirilmesine karar verilmiştir. Revize edilen komite çalışma esasları internet sitemizde yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026819
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