***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
29.03.2023 18:15
***AYGAZ*** AYGAZ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Aygaz A.Ş. Yönetim Kurulu kararında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerden - Denetimden Sorumlu Komitenin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Kutsan Çelebican ve üyeliğine Sayın Dr. Şadan Kaptanoğlu Dikici'nin getirilmesine - Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 3 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Kutsan Çelebican, üyeliklerine Sayın Yağız Eyüboğlu ve Sayın Gökhan Dizemen'in getirilmesine Tebliğ'de açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesinin devamına, - Risk Yönetim Komitesi'nin 2 üyeden oluşmasına ve Başkanlığına Sayın Dr. Şadan Kaptanoğlu Dikici ve üyeliğine Sayın Dr. Bülent Bulgurlu'nun getirilmesine - Yürütme Komitesi'nin 5 üyeden oluşmasına ve Komite'nin kendi üyeleri arasından bir Başkan belirlemesine Komite üyeliklerine Sayın Mustafa Rahmi Koç, Sayın Mehmet Ömer Koç, Sayın Yıldırım Ali Koç, Sayın Alexandre François Julien Picciotto ve Sayın Caroline Nicole Koç'un getirilmesine
karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129496
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|8.283
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|Yarım
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