***AYGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.03.2020 09:02
***AYGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYGAZ.E Pay Başına Brüt Temettü: 0,5 TL Teorik Fiyat: 8,75 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829555
BIST
18:0587.888
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
92.264
En Düşük
86.853
18:056,4298
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0019
|Açılış
|: 6,4140
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,4384
En Düşük
6,4177
18:057,1829
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0100
|Açılış
|: 7,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,2016
En Düşük
7,1655
18:05309,39
En Yüksek
|Değişim
|: -1,29%
|| -4,04
|Açılış
|: 309,39
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,87
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,00
|103.056.585
|% 9,89
|
|BMELK
|1,18
|290.341
|% 7,27
|
|KUYAS
|1,10
|13.241.264
|% 3,77
|
|IHGZT
|4,00
|128.896
|% 3,36
|
|YAPRK
|6,10
|1.038.847
|% 0,49
|
|VESTL
|8,91
|29.384.922
|% -10,00
|
|SODA
|4,50
|51.195.969
|% -10,00
|
|YYAPI
|0,36
|8.353.840
|% -10,00
|
|TRKCM
|2,52
|31.705.959
|% -10,00
|
|DYOBY
|3,06
|5.915.637
|% -10,00
|
|ASELS
|22,92
|780.339.145
|% -9,98
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|ECILC
|3,66
|208.974.733
|% -9,85
|
|YKBNK
|2,03
|258.289.557
|% -8,14
|
|EKGYO
|1,13
|102.566.090
|% -5,83
|
|THYAO
|8,23
|729.075.537
|% -9,96
|
|GARAN
|8,19
|699.537.505
|% -9,10
|
|IHLGM
|0,86
|72.604.430
|% -9,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8492
|7,8886
|% -0,27
|
|Frank
|6,7525
|6,7932
|% -0,19
|
|Riyal
|1,7069
|1,7155
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.496
|1.496
|-18,86
|
|Altın Gr.
|310
|310
|-3,13
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,74
|12,78
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,03
|
|B. Petrol
|30,59
|30,59
|0,54
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