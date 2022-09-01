***AYGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
01.09.2022 08:28
***AYGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AYGAZ]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kısmi bölünme nedeniyle AYGAZ.E pay sırası 01.09.2022 tarihinde (BUGÜN)
SERBEST MARJLA açılacak olup referans fiyat 42,184 TL olarak hesaplanmıştır (Referans fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).
AYGAZ.E pay sırasında işlem gerçekleşinceye kadar serbest marj uygulanacak olup, oluşan ilk işlem fiyatı o seansın devamı için baz fiyat olacak ve oluşan baz fiyat ile alt ve üst fiyat limitleri belirlenecektir. İlgili sırada baz fiyatın oluştuğu seansın sonuna kadar piyasa emri ve piyasadan limite emri girilemeyecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059198
BIST
18:053.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
0
En Düşük
0
18:0518,2073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0224
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2271
En Düşük
18,1848
18:0518,2818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0151
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,3311
En Düşük
18,2201
18:05998,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,15
|Açılış
|: 998,58
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
995,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|228,70
|617.497.567
|% 425,45
|
|KLRHO
|22,54
|236.192.248
|% 0,00
|
|OBASE
|15,26
|52.703.612
|% 0,00
|
|SMRTG
|37,44
|55.395.181
|% 0,00
|
|SUNTK
|24,06
|22.328.943
|% 0,00
|
|KLRHO
|22,54
|236.192.248
|% 0,00
|
|OBASE
|15,26
|52.703.612
|% 0,00
|
|SMRTG
|37,44
|55.395.181
|% 0,00
|
|SUNTK
|24,06
|22.328.943
|% 0,00
|
|SUWEN
|22,18
|11.797.479
|% 0,00
|
|THYAO
|73,10
|7.652.755.286
|% 0,00
|
|PETKM
|14,42
|7.179.612.468
|% 0,00
|
|GARAN
|23,00
|4.895.985.465
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,04
|4.361.269.382
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,72
|3.627.063.079
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,01
|2.856.025.164
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,04
|4.361.269.382
|% 0,00
|
|PETKM
|14,42
|7.179.612.468
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,92
|3.291.522.792
|% 0,00
|
|HALKB
|8,62
|3.325.215.502
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2014
|18,2073
|% 0,12
|
|Euro
|18,2554
|18,2818
|% -0,08
|
|Sterlin
|21,0286
|21,1341
|% -0,24
|
|Frank
|18,5550
|18,6668
|% 0,13
|
|Riyal
|4,8258
|4,8500
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-3,88
|
|Altın Gr.
|998
|998
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.700
|6.760
|-14,00
|
|Yarım
|3.265
|3.305
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.652
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|17,81
|17,84
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,41
|10,43
|-0,11
|
|B. Petrol
|95,16
|95,16
|-0,48
|