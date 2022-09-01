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***AYGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

01.09.2022 08:28
***AYGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu


***AYGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )

İlgili Şirketler [AYGAZ]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kısmi bölünme nedeniyle AYGAZ.E pay sırası 01.09.2022 tarihinde  (BUGÜN)
 
SERBEST MARJLA açılacak olup referans fiyat 42,184 TL olarak hesaplanmıştır (Referans fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır).
AYGAZ.E pay sırasında işlem gerçekleşinceye kadar serbest marj uygulanacak olup, oluşan ilk işlem fiyatı o seansın devamı için baz fiyat olacak ve oluşan baz fiyat ile alt ve üst fiyat limitleri belirlenecektir.  İlgili sırada baz fiyatın oluştuğu seansın sonuna kadar piyasa emri ve piyasadan limite emri girilemeyecektir.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059198


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KONTR 228,70 617.497.567 % 425,45  
KLRHO 22,54 236.192.248 % 0,00  
OBASE 15,26 52.703.612 % 0,00  
SMRTG 37,44 55.395.181 % 0,00  
SUNTK 24,06 22.328.943 % 0,00  
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Dolar 18,2014 18,2073 % 0,12  
Euro 18,2554 18,2818 % -0,08  
Sterlin 21,0286 21,1341 % -0,24  
Frank 18,5550 18,6668 % 0,13  
Riyal 4,8258 4,8500 % 0,03  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.707 -3,88  
Altın Gr. 998 998 -2,42  
Cumhuriyet 6.707 6.809 -54,00  
Tam 6.700 6.760 -14,00  
Yarım 3.265 3.305 -7,00  
Çeyrek 1.637 1.652 -3,00  
Gümüş.Ons 17,81 17,84 -0,17  
Gümüş Gr. 10,41 10,43 -0,11  
B. Petrol 95,16 95,16 -0,48  
Seans Raporu 18:05
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