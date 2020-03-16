***AYGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.03.2020 14:49
***AYGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYGAZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829336
BIST
14:5288.718
En Yüksek
|Değişim
|: -7,20%
|| -6.887,09
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
88.535
14:526,3998
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 0,0703
|Açılış
|: 6,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3998
En Düşük
6,2780
14:527,1677
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 0,1347
|Açılış
|: 7,1460
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1677
En Düşük
6,9931
14:52299,82
En Yüksek
|Değişim
|: -3,72%
|| -11,57
|Açılış
|: 299,82
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
299,82
BIST En Aktif Hisseler
|BMELK
|1,20
|226.231
|% 9,09
|
|RTALB
|2,93
|72.551.385
|% 7,33
|
|KUYAS
|1,13
|10.365.332
|% 6,60
|
|YAPRK
|6,42
|521.541
|% 5,77
|
|VKING
|3,69
|7.266.905
|% 3,36
|
|VKFYO
|1,35
|770.388
|% -10,00
|
|TOASO
|19,35
|16.892.627
|% -10,00
|
|KRGYO
|1,35
|206.513
|% -10,00
|
|TMPOL
|3,24
|846.276
|% -10,00
|
|KOZAL
|54,90
|40.780.965
|% -10,00
|
|ASELS
|23,24
|465.648.571
|% -8,72
|
|THYAO
|8,41
|377.169.130
|% -7,99
|
|GARAN
|8,33
|335.204.716
|% -7,55
|
|ECILC
|3,73
|188.930.920
|% -8,13
|
|YKBNK
|2,07
|129.793.687
|% -6,33
|
|ODAS
|1,25
|90.817.990
|% -9,42
|
|IHLGM
|0,87
|59.368.029
|% -8,42
|
|YKBNK
|2,07
|129.793.687
|% -6,33
|
|EKGYO
|1,14
|60.444.685
|% -5,00
|
|KRDMD
|1,91
|98.033.820
|% -7,28
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8472
|7,8865
|% 1,28
|
|Frank
|6,7494
|6,7900
|% 1,86
|
|Riyal
|1,6990
|1,7075
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-10,70
|
|Cumhuriyet
|2.052
|2.083
|-29,00
|
|Tam
|2.041
|2.096
|-27,69
|
|Yarım
|987
|1.014
|-13,39
|
|Çeyrek
|495
|507
|-6,69
|
|Gümüş.Ons
|12,48
|12,52
|-2,22
|
|Gümüş Gr.
|2,45
|2,46
|-0,55
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:02XU100
Endeks 88, 852 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -7, 06 altında . İşlem hacmi 3, 714.00 milyon TL de
-
14:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, TUPRS, PETKM
-
14:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6261, 45 kaybederek (% -6.88 ) 84, 719
-
14:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DARDL, ALYAG, IZFAS, ROYAL, BALAT, MZHLD, SAFKR, ISBIR, EGCYO, ORMA
-
14:57
RTALB, YAPRK, ISATR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında