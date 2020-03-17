***AYGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.03.2020 12:14
***AYGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYGAZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830018
BIST
12:0084.083
En Yüksek
|Değişim
|: -4,33%
|| -3.805,02
|Açılış
|: 88.923
|
|Önceki Kapanış
|: 87.888
|
88.949
En Düşük
84.066
12:006,4548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0269
|Açılış
|: 6,4540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4140
|
6,4569
En Düşük
6,4177
12:007,1722
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0207
|Açılış
|: 7,1660
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1350
|
7,2016
En Düşük
7,1570
12:00307,64
En Yüksek
|Değişim
|: -1,85%
|| -5,80
|Açılış
|: 307,64
|
|Önceki Kapanış
|: 313,44
|
314,24
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|3,30
|35.664.452
|% 10,00
|
|MMCAS
|0,93
|95
|% 9,41
|
|EGCEY
|0,40
|5.959
|% 8,11
|
|COSMO
|1,87
|161
|% 7,47
|
|SELGD
|1,42
|7.525
|% 6,77
|
|DOAS
|6,12
|1.902.463
|% -10,00
|
|DAGI
|1,44
|137.131
|% -10,00
|
|TIRE
|3,51
|7.826.557
|% -10,00
|
|GEREL
|1,71
|2.187.385
|% -10,00
|
|CRFSA
|4,86
|1.914.376
|% -10,00
|
|ASELS
|20,86
|278.547.349
|% -8,99
|
|THYAO
|7,76
|256.449.092
|% -5,71
|
|GARAN
|8,02
|208.317.092
|% -2,08
|
|YKBNK
|1,98
|84.296.421
|% -2,46
|
|AKBNK
|5,81
|84.162.823
|% -2,68
|
|IHLGM
|0,78
|39.152.635
|% -9,30
|
|TSKB
|0,87
|42.668.610
|% -1,14
|
|YKBNK
|1,98
|84.296.421
|% -2,46
|
|THYAO
|7,76
|256.449.092
|% -5,71
|
|ODAS
|1,13
|32.442.992
|% -9,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8640
|7,9035
|% -0,08
|
|Frank
|6,7472
|6,7878
|% -0,27
|
|Riyal
|1,7138
|1,7224
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.483
|1.483
|-31,95
|
|Altın Gr.
|308
|308
|-5,60
|
|Cumhuriyet
|2.037
|2.068
|-44,00
|
|Tam
|2.029
|2.083
|-40,53
|
|Yarım
|981
|1.008
|-19,60
|
|Çeyrek
|492
|504
|-9,80
|
|Gümüş.Ons
|12,33
|12,37
|-0,55
|
|Gümüş Gr.
|2,57
|2,58
|-0,09
|
|B. Petrol
|30,21
|30,21
|0,16
|