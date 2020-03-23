***AYGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2020 10:15
***AYGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831302
BIST
10:2983.464
En Yüksek
|Değişim
|: -2,72%
|| -2.331,95
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
83.979
En Düşük
82.636
10:296,5884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0356
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5942
En Düşük
6,5266
10:297,0618
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0402
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0786
En Düşük
6,9716
10:29314,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,08
|Açılış
|: 314,76
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
317,63
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|144,70
|46.159
|% 9,95
|
|ULUUN
|3,74
|5.683.458
|% 7,47
|
|SMART
|5,46
|8.020.898
|% 7,27
|
|MPARK
|11,93
|3.320.705
|% 7,09
|
|SOKM
|8,10
|8.975.639
|% 5,74
|
|DOKTA
|11,83
|566.851
|% -8,79
|
|MARKA
|0,69
|48.410
|% -8,00
|
|EGCEY
|0,36
|7.650
|% -7,69
|
|QNBFB
|32,00
|199.024
|% -7,25
|
|IHLGM
|0,70
|9.977.700
|% -6,67
|
|HUBVC
|11,97
|10.018.743
|% -3,47
|
|KFEIN
|9,11
|9.168.955
|% 4,83
|
|SOKM
|8,10
|8.975.639
|% 5,74
|
|SMART
|5,46
|8.020.898
|% 7,27
|
|NATEN
|9,58
|4.017.236
|% -4,39
|
|ARDYZ
|11,16
|3.865.566
|% -4,53
|
|PAPIL
|7,20
|954.573
|% -1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6731
|7,7116
|% 0,88
|
|Frank
|6,6645
|6,7047
|% 0,70
|
|Riyal
|1,7474
|1,7561
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.486
|1.487
|-12,52
|
|Altın Gr.
|314
|315
|-1,28
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,44
|12,47
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,30
|26,30
|-0,68
|
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