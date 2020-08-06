***AYGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.08.2020 13:04
***AYGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYGAZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/865895
BIST
15:481.057
En Yüksek
|Değişim
|: -3,16%
|| -34,47
|Açılış
|: 1.091
|
|Önceki Kapanış
|: 1.092
|
1.094
En Düşük
1.038
15:487,2688
En Yüksek
|Değişim
|: 3,18%
|| 0,2242
|Açılış
|: 7,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1540
|
7,2839
En Düşük
7,0287
15:488,6490
En Yüksek
|Değişim
|: 3,25%
|| 0,2723
|Açılış
|: 8,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4550
|
8,6710
En Düşük
8,3315
15:48480,08
En Yüksek
|Değişim
|: 3,96%
|| 18,29
|Açılış
|: 480,08
|
|Önceki Kapanış
|: 461,79
|
481,19
En Düşük
460,61
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|47,18
|94.359.410
|% 9,98
|
|KLGYO
|8,71
|36.425.774
|% 9,97
|
|GLRYH
|16,58
|51.126.147
|% 9,95
|
|RAYSG
|6,19
|19.172.598
|% 9,95
|
|CRDFA
|5,88
|55.013.544
|% 9,91
|
|KARTN
|549,00
|11.929.032
|% -10,00
|
|KENT
|1.580,00
|1.203.960
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.179,50
|101.342
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.930,00
|140.041
|% -10,00
|
|YONGA
|23,40
|110.918
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,98
|1.704.289.575
|% -5,26
|
|GARAN
|6,65
|1.147.762.564
|% -1,92
|
|SISE
|5,91
|925.583.736
|% -5,29
|
|AKBNK
|4,83
|855.110.295
|% -3,78
|
|ASELS
|15,95
|821.409.193
|% -5,29
|
|EKGYO
|1,98
|1.704.289.575
|% -5,26
|
|ODAS
|2,22
|516.682.556
|% -5,13
|
|YKBNK
|2,07
|431.442.663
|% -1,90
|
|TRKCM
|3,77
|723.098.911
|% -4,80
|
|AKBNK
|4,83
|855.110.295
|% -3,78
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5317
|9,5795
|% 3,46
|
|Frank
|7,9564
|8,0043
|% 2,99
|
|Riyal
|1,9294
|1,9391
|% 3,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.057
|2.058
|19,48
|
|Altın Gr.
|480
|480
|18,29
|
|Cumhuriyet
|3.294
|3.344
|175,00
|
|Tam
|3.286
|3.406
|221,60
|
|Yarım
|1.595
|1.650
|96,10
|
|Çeyrek
|800
|830
|51,80
|
|Gümüş.Ons
|28,15
|28,19
|1,22
|
|Gümüş Gr.
|6,55
|6,55
|0,44
|
|B. Petrol
|45,42
|45,42
|0,23
|