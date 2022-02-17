***AYGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.02.2022 11:26
***AYGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002319
BIST
14:512.045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 3,53
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.059
En Düşük
2.018
14:5113,6335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0366
|Açılış
|: 13,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6170
|
13,6357
En Düşük
13,5639
14:5115,5307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0496
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4600
|
15,5307
En Düşük
15,4100
14:51825,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 7,09
|Açılış
|: 825,58
|
|Önceki Kapanış
|: 818,49
|
829,02
En Düşük
816,07
BIST En Aktif Hisseler14:49
|ISATR
|414.862,00
|414.862
|% 10,00
|
|UZERB
|55,65
|1.176.719
|% 9,98
|
|DESPC
|10,30
|18.645.865
|% 9,93
|
|ARMDA
|69,75
|10.568.977
|% 9,93
|
|CEOEM
|19,31
|82.639.083
|% 9,65
|
|ERSU
|6,40
|119.657.875
|% -9,99
|
|PKENT
|640,80
|1.426.421
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,86
|3.016.579
|% -9,99
|
|INTEM
|78,95
|22.845.042
|% -9,98
|
|SANEL
|8,15
|4.580.007
|% -9,94
|
|THYAO
|29,74
|4.565.920.861
|% 0,47
|
|KRDMD
|11,86
|1.340.992.629
|% -0,08
|
|TUPRS
|195,80
|1.014.865.394
|% 0,10
|
|EREGL
|28,60
|1.008.174.602
|% 1,49
|
|TAVHL
|40,82
|625.254.392
|% 4,19
|
|THYAO
|29,74
|4.565.920.861
|% 0,47
|
|YKBNK
|4,06
|610.813.298
|% 1,25
|
|KRDMD
|11,86
|1.340.992.629
|% -0,08
|
|EKGYO
|2,34
|250.071.439
|% -0,85
|
|BUCIM
|1,81
|120.870.687
|% 5,85
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6310
|13,6352
|% 0,28
|
|Euro
|15,5192
|15,5336
|% 0,34
|
|Sterlin
|18,5027
|18,5955
|% 0,41
|
|Frank
|14,7418
|14,8306
|% 0,32
|
|Riyal
|3,6207
|3,6388
|% 0,23
|
|14:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.884
|1.884
|11,36
|
|Altın Gr.
|825
|825
|6,60
|
|Cumhuriyet
|5.480
|5.563
|68,00
|
|Tam
|5.454
|5.590
|66,61
|
|Yarım
|2.636
|2.704
|32,22
|
|Çeyrek
|1.322
|1.352
|16,11
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,61
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,36
|10,38
|0,04
|
|B. Petrol
|92,88
|92,88
|-1,93
|
Seans Raporu
14:49
daha fazla
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15:04UNLU
Yüzde 4.02 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 741, 956 adet işlem
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15:03LUKSK
Yüzde 7.06 oranında artışla 62.90 lira fiyatla işlem gören hissede 297, 945 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, EREGL, YKBNK
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15:01XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 81 artarak (% 0.21 ) 1, 841
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15:01
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ERSU, AVHOL, KAPLM, INTEM, DZGYO, PKENT, SANEL