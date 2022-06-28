***AYGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.06.2022 17:10
***AYGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYGAZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039739
BIST
17:072.511
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -18,57
|Açılış
|: 2.545
|
|Önceki Kapanış
|: 2.529
|
2.561
En Düşük
2.510
17:0716,6139
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0880
|Açılış
|: 16,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6200
|
16,6800
En Düşük
16,5102
17:0717,4896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0368
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5600
|
17,6379
En Düşük
17,4694
17:07975,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,38
|Açılış
|: 975,23
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
978,87
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler17:05
|ASUZU
|141,80
|250.031.378
|% 8,41
|
|BRYAT
|432,00
|150.020.141
|% 6,56
|
|BRSAN
|38,12
|145.015.759
|% 5,77
|
|DYOBY
|12,53
|53.922.352
|% 5,29
|
|MIPAZ
|6,24
|18.023.709
|% 5,23
|
|MZHLD
|82,15
|2.882.768
|% -8,21
|
|SEKUR
|15,34
|98.178.195
|% -8,09
|
|EMNIS
|22,00
|295.107
|% -7,25
|
|KRTEK
|20,06
|16.290.145
|% -4,20
|
|MNDRS
|3,31
|23.371.491
|% -4,06
|
|THYAO
|49,28
|4.700.341.420
|% -0,56
|
|SISE
|21,82
|1.341.975.505
|% 0,74
|
|EREGL
|27,80
|1.206.961.432
|% -0,14
|
|SAHOL
|20,28
|1.097.156.159
|% 0,20
|
|KRDMD
|11,97
|941.695.138
|% -2,77
|
|YKBNK
|4,53
|872.790.389
|% -2,58
|
|EKGYO
|2,65
|447.940.225
|% 2,71
|
|ODAS
|3,15
|536.456.423
|% 0,00
|
|TSKB
|2,10
|330.549.007
|% -0,94
|
|AKBNK
|8,44
|830.748.714
|% -0,82
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6102
|16,6220
|% 0,58
|
|Euro
|17,4828
|17,5046
|% -0,12
|
|Sterlin
|20,2802
|20,3819
|% 0,31
|
|Frank
|17,3247
|17,4290
|% 0,62
|
|Riyal
|4,4231
|4,4453
|% 0,73
|
|17:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|0,39
|
|Altın Gr.
|975
|975
|6,41
|
|Cumhuriyet
|6.516
|6.615
|22,00
|
|Tam
|6.507
|6.604
|12,00
|
|Yarım
|3.190
|3.230
|6,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.615
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,04
|21,07
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,27
|11,28
|0,03
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,99
|