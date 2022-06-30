***AYGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
30.06.2022 14:08
***AYGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYGAZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040312
BIST
14:512.395
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -6,51
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.368
14:5116,6831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0449
|Açılış
|: 16,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
14:5117,3618
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0259
|Açılış
|: 17,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
14:51968,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -4,51
|Açılış
|: 968,49
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler14:51
|RTALB
|7,46
|99.380.726
|% 9,87
|
|YGGYO
|22,80
|7.703.158
|% 9,51
|
|KRSTL
|7,51
|5.648.715
|% 7,13
|
|EKGYO
|2,71
|795.022.442
|% 7,11
|
|BEYAZ
|9,58
|45.334.604
|% 7,04
|
|LIDFA
|11,34
|30.264.130
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.277.617
|% -9,98
|
|BERA
|14,73
|399.274.744
|% -7,42
|
|BASCM
|3,51
|323.179
|% -7,14
|
|EKIZ
|5,61
|167.106
|% -6,81
|
|THYAO
|45,86
|2.533.123.762
|% -0,69
|
|SISE
|21,56
|2.441.109.673
|% 4,26
|
|EREGL
|26,76
|895.560.392
|% 0,83
|
|EKGYO
|2,71
|795.022.442
|% 7,11
|
|SAHOL
|18,88
|694.501.671
|% -1,62
|
|EKGYO
|2,71
|795.022.442
|% 7,11
|
|ODAS
|2,82
|347.337.276
|% -2,76
|
|YKBNK
|4,33
|515.108.784
|% 0,93
|
|SISE
|21,56
|2.441.109.673
|% 4,26
|
|TSKB
|1,97
|209.022.121
|% -2,48
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6569
|16,6831
|% 0,27
|
|Euro
|17,3348
|17,3618
|% -0,15
|
|Sterlin
|20,1160
|20,2169
|% -0,00
|
|Frank
|17,3434
|17,4479
|% -0,10
|
|Riyal
|4,4318
|4,4540
|% 0,20
|
|14:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.804
|1.804
|-13,51
|
|Altın Gr.
|971
|971
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|6.480
|6.578
|-21,00
|
|Tam
|6.480
|6.569
|-72,00
|
|Yarım
|3.172
|3.212
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.589
|1.605
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|20,34
|20,37
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|10,96
|10,97
|-0,14
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,48
|