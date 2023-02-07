***AYGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
07.02.2023 11:35
***AYGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110389
BIST
11:274.754
En Yüksek
|Değişim
|: -3,57%
|| -175,99
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.745
11:2718,8329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 19,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8628
En Düşük
18,7971
11:2720,2001
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0091
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2404
En Düşük
20,1338
11:271.135,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,85
|Açılış
|: 1.135,27
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,43
|
1.136,97
En Düşük
1.129,05
BIST En Aktif Hisseler11:27
|KONYA
|2.964,50
|84.885.875
|% 10,00
|
|INTEM
|86,90
|8.727.771
|% 10,00
|
|DIRIT
|6,60
|45.104
|% 10,00
|
|TBORG
|34,10
|1.773
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|13.930.230
|% 9,99
|
|VKING
|36,40
|1.674.837
|% -9,99
|
|CANTE
|64,85
|42.037.925
|% -9,93
|
|AKGRT
|2,89
|31.722.797
|% -9,69
|
|SAMAT
|17,10
|1.562.121
|% -9,48
|
|TURSG
|8,69
|39.948.293
|% -9,10
|
|KRDMD
|17,89
|1.195.235.140
|% 1,30
|
|THYAO
|133,90
|970.826.809
|% -4,29
|
|ASELS
|54,25
|836.335.585
|% -7,74
|
|EREGL
|39,12
|707.306.651
|% -2,35
|
|TUPRS
|554,70
|615.530.982
|% -4,18
|
|KRDMD
|17,89
|1.195.235.140
|% 1,30
|
|EKGYO
|7,13
|224.642.190
|% -1,93
|
|BSOKE
|5,83
|194.934.518
|% -8,62
|
|BUCIM
|6,05
|170.973.830
|% 8,42
|
|YKBNK
|8,59
|237.184.596
|% -3,27
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8271
|18,8329
|% 0,04
|
|Euro
|20,1944
|20,2001
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,5309
|22,6439
|% -0,15
|
|Frank
|20,2083
|20,3300
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0039
|5,0290
|% 0,03
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.875
|1.875
|6,31
|
|Altın Gr.
|1.134
|1.135
|3,23
|
|Cumhuriyet
|7.732
|7.777
|-3,00
|
|Tam
|7.728
|7.790
|2,00
|
|Yarım
|3.775
|3.812
|1,00
|
|Çeyrek
|1.888
|1.906
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|22,39
|22,43
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,55
|13,57
|0,09
|
|B. Petrol
|82,69
|82,69
|1,70
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