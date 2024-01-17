***AYGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
17.01.2024 10:01
***AYGAZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [AYGAZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYGAZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1240989
BIST
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11:458.025
En Düşük
|Değişim
|: -0,09%
|| -6,84
|Açılış
|: 7.999
|
|Önceki Kapanış
|: 8.032
|
7.983
En Yüksek
8.046
11:4530,1301
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0276
|Açılış
|: 30,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 30,1900
|
30,1536
En Düşük
29,9533
11:4532,7712
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0112
|Açılış
|: 32,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8000
|
32,8791
En Düşük
32,5668
11:451.958,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,63
|Açılış
|: 1.959,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.963,28
|
1.968,97
En Düşük
1.951,31
BIST En Aktif Hisseler11:45
|KFEIN
|74,25
|51.251.731
|% 10,00
|
|KBORU
|85,30
|497.933.337
|% 9,99
|
|ULAS
|18,83
|8.874.988
|% 9,99
|
|MAKTK
|6,06
|56.565.645
|% 9,98
|
|ERSU
|16,02
|15.978.827
|% 9,28
|
|MTRKS
|44,02
|12.635.604
|% -33,30
|
|SNPAM
|100,10
|1.140.039
|% -9,00
|
|QNBFB
|250,00
|960.750
|% -7,06
|
|SEKUR
|27,58
|6.173.793
|% -6,51
|
|ATSYH
|44,22
|101.706
|% -5,91
|
|ISCTR
|25,94
|2.683.289.770
|% 2,94
|
|THYAO
|250,25
|1.573.149.641
|% 0,18
|
|AKBNK
|42,04
|1.411.052.056
|% 0,57
|
|YKBNK
|22,34
|1.117.966.758
|% 0,36
|
|MEGMT
|38,84
|944.361.928
|% 7,29
|
|ISCTR
|25,94
|2.683.289.770
|% 2,94
|
|EKGYO
|8,46
|527.412.872
|% 0,83
|
|SKBNK
|5,35
|277.395.734
|% 2,88
|
|YKBNK
|22,34
|1.117.966.758
|% 0,36
|
|KOZAL
|20,66
|859.004.556
|% 1,57
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1223
|30,1303
|% 0,09
|
|Euro
|32,7614
|32,7766
|% 0,05
|
|Sterlin
|38,0220
|38,2127
|% 0,30
|
|Frank
|34,7976
|35,0072
|% -0,03
|
|Riyal
|8,0080
|8,0482
|% 0,07
|
|11:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,69
|22,72
|% 0,66
|
|Platin
|891,45
|893,02
|% 0,66
|
|Paladyum
|921,90
|928,29
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,14
|77,14
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.021,78
|2.022,03
|% 0,66
|
Seans Raporu
11:45
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