***AYGAZ* *EKIZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
11.06.2020 16:35
***AYGAZ******EKIZ*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler AYGAZ, EKIZ
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Ünvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Ünvanı Nominal Tutar (TL)* Tsp İşlemi ** Satış Kısıtı **
AYGAZ 1 AYGAZ A.S. E MEHMET HALIT GÜVEN 1.836,849
EKIZ 2 EKIZ KIMYA SANAYI VE TICARET A.S. E IBRAHIM EKIZ 15.630,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850674
BIST
16:39109.224
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -554,73
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.745
16:396,8230
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0473
|Açılış
|: 6,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8230
En Düşük
6,7686
16:397,7608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0520
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7608
En Düşük
7,6811
16:39380,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,92
|Açılış
|: 380,63
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
381,46
En Düşük
376,50
BIST En Aktif Hisseler
|DOBUR
|13,20
|2.889.796
|% 10,00
|
|AYCES
|41,58
|3.451.131
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|161.252.526
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.698.914
|% 9,99
|
|YUNSA
|14,45
|130.069.128
|% 9,97
|
|EMNIS
|3,91
|91.802
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.203.699
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|279.013
|% -7,05
|
|ATSYH
|1,77
|167.345
|% -5,85
|
|HURGZ
|1,44
|11.317.452
|% -5,26
|
|EKGYO
|1,95
|1.178.733.116
|% 0,00
|
|ASELS
|32,24
|843.606.418
|% 0,12
|
|GARAN
|8,12
|698.580.949
|% -0,85
|
|PETKM
|3,89
|645.986.295
|% 2,37
|
|IHLGM
|1,67
|489.245.832
|% 9,87
|
|EKGYO
|1,95
|1.178.733.116
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,67
|489.245.832
|% 9,87
|
|TSKB
|1,24
|272.274.668
|% 4,20
|
|ODAS
|2,04
|367.884.396
|% 0,99
|
|PETKM
|3,89
|645.986.295
|% 2,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6017
|8,6448
|% -0,07
|
|Frank
|7,2159
|7,2594
|% 0,95
|
|Riyal
|1,8122
|1,8213
|% 0,72
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|-2,22
|
|Altın Gr.
|381
|381
|1,92
|
|Cumhuriyet
|2.463
|2.487
|4,80
|
|Tam
|2.535
|2.556
|5,10
|
|Yarım
|1.237
|1.247
|4,40
|
|Çeyrek
|619
|624
|1,70
|
|Gümüş.Ons
|17,97
|18,01
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,05
|39,05
|-2,68
|
Seans Raporu
daha fazla
-
16:53
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, ARCLK, BIMAS
-
16:53XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -722, 07 kaybederek (% -0.70 ) 101, 816
-
16:53
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EGCEY, ISBIR, EGCYO, EGCYH
-
16:53
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALBRK, USAK, EMNIS
-
16:53
KERVN, KPHOL, BIZIM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında