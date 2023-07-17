***AYGAZ* *KCHOL*** AYGAZ A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AYGAZ******KCHOL*** AYGAZ A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Koç Finansal Hizmetler A.Ş. paylarının ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla Koç Holding A.Ş.'ye devrine ilişkin SPK başvurusunun onaylanması.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler KCHOLYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.05.2023Bölünme Yöntemi Ortaklara Pay Devri Modeliyle Kısmi BölünmeBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler Koç Holding A.Ş.Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu Holding ve yatırımBölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) 6.504.705Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? HayırPara Birimi TRYBölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2022Mevcut Sermaye (TL) 219.800.767Ulaşılacak Sermaye (TL) 205.905.619Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet MiktarıAYGAZ, TRAAYGAZ91E0 219.800.767 0,78922 13.895.148 6,3217 TRAKCHOL91Q8 6.504.705Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.05.2023Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 13.07.2023Ek Açıklamalar30 Mayıs 2023 tarihinde kamuya açıkladığımız üzere, Koç Topluluğu nezdindeki şirketlerin daha etkin faaliyet göstermelerine imkân tanıyabilecek nitelikteki yapılandırma alternatiflerinin değerlendirilmesi sonucunda, Aygaz A.Ş. (Aygaz)'nin aktifinde yer alan ve borsada işlem görmeyen Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ("KFS") sermayesinin %3,93'üne denk gelen 15.001.230,08-TL nominal değerli KFS paylarının tamamının ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla, Koç Holding A.Ş. ("Koç Holding")'ye devredilmesine karar verilmiştir.Bu kapsamda Şirketimiz ve Koç Holding tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru onaylanmış olup, SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni, Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Raporu ekte yer almaktadır.Bölünmeye İlişkin DokümanlarEK: 1 Ek_1_DuyuruMetni 117-152.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172782BIST