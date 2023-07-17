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***AYGAZ* *KCHOL*** AYGAZ A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.07.2023 19:26
***AYGAZ* *KCHOL*** AYGAZ A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***AYGAZ******KCHOL*** AYGAZ A.Ş.( Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Koç Finansal Hizmetler A.Ş. paylarının ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla Koç Holding A.Ş.'ye devrine ilişkin SPK başvurusunun onaylanması.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler KCHOL

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.05.2023
Bölünme Yöntemi Ortaklara Pay Devri Modeliyle Kısmi Bölünme
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket/Şirketler Koç Holding A.Ş.
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin/Şirketlerin Faaliyet Konusu Holding ve yatırım
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirketin Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) 6.504.705
Bölünme Nedeniyle Ayrılacak Mal Varlığını Devralacak Şirket İçin Borsa‘da İşlem Görme Başvurusu Yapılacak mı? Hayır
Para Birimi TRY
Bölünmeye Esas Mali Tablo Tarihi 31.12.2022
Mevcut Sermaye (TL) 219.800.767
Ulaşılacak Sermaye (TL) 205.905.619

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay Değişim Oranı Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle Azaltılacak Sermaye (%) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Bölünme Nedeniyle İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bölünme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet Miktarı
AYGAZ, TRAAYGAZ91E0 219.800.767 0,78922 13.895.148 6,3217 TRAKCHOL91Q8 6.504.705

Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.05.2023
Bölünmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Bölünmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 13.07.2023

Ek Açıklamalar
30 Mayıs 2023 tarihinde kamuya açıkladığımız üzere, Koç Topluluğu nezdindeki şirketlerin daha etkin faaliyet göstermelerine imkân tanıyabilecek nitelikteki yapılandırma alternatiflerinin değerlendirilmesi sonucunda, Aygaz A.Ş. (Aygaz)'nin aktifinde yer alan ve borsada işlem görmeyen Koç Finansal Hizmetler A.Ş. ("KFS") sermayesinin %3,93'üne denk gelen 15.001.230,08-TL nominal değerli KFS paylarının tamamının ortaklara pay devri modeliyle kısmi bölünme yoluyla, külli halefiyet ilkesi gereği bütün hak ve borçlarıyla, Koç Holding A.Ş. ("Koç Holding")'ye devredilmesine karar verilmiştir.
Bu kapsamda Şirketimiz ve Koç Holding tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru onaylanmış olup, SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni, Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Raporu ekte yer almaktadır.

Bölünmeye İlişkin Dokümanlar
EK: 1 Ek 2-Bölünme Sözleşmesi - 30.05.2023.pdf - Bölünme Sözleşmesi
EK: 2 Ek 3-Bölünme Raporu - 30.05.2023.pdf - Bölünme Raporu






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172785


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