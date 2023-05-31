***AYGAZ* *KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim
31.05.2023 18:32
***AYGAZ******KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Aygaz'a ait Koç Finansal Hizmetler paylarının iştirak modeliyle kısmi bölünme yoluyla Koç Holding'e devrine ilişkin SPK başvurusunun yapılması - II
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler AYGAZ
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.05.2023
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2022
Para Birimi TRY
Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Koç Finansal Hizmetler A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,78922 B Nama
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCHL00022 678.773.422,299 678.773.422,299
B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 1.857.124.627,701 6.504.705 1.863.629.332,701 B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 2.535.898.050 TL 6.504.705 TL 0 TL 2.542.402.755 TL
Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.05.2023
Ek Açıklamalar
30.05.2023 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Koç Topluluğu nezdindeki şirketlerin daha etkin faaliyet göstermelerine imkân tanıyabilecek nitelikteki yapılandırma alternatiflerinin değerlendirilmesi sonucunda, bağlı ortaklığımız Aygaz A.Ş. ("Aygaz") aktifinde kayıtlı Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin ("KFS") sermayesinin %3,93'üne denk gelen 15.001.230,08 TL nominal değerli KFS paylarının kısmi bölünme suretiyle devralınmasına karar verilmiştir.
Bu kapsamda Şirketimiz ve Aygaz tarafından hazırlanan ekli duyuru metninin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Birleşmeye İlişkin Dökümanlar
EK: 1 Duyuru Metni P2.pdf - Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155109
BIST