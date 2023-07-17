***AYGAZ* *KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim









***AYGAZ******KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Aygaz'a ait Koç Finansal Hizmetler paylarının iştirak modeliyle kısmi bölünme yoluyla Koç Holding'e devrine ilişkin SPK başvurusunun onaylanması - IYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayırİlgili Şirketler AYGAZYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.05.2023Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde BirleşmeBirleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2022Para Birimi TRYDevralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların NeviKoç Finansal Hizmetler A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen 0,78922 B NamaPay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN BilgileriA Grubu, İşlem Görmüyor, TREKCHL00022 678.773.422,299 678.773.422,299B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8 1.857.124.627,701 6.504.705 1.863.629.332,701 B Grubu, KCHOL, TRAKCHOL91Q8Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak SermayeTOPLAM 2.535.898.050 TL 6.504.705 TL 0 TL 2.542.402.755 TLBirleşmeye İlişkin SPK Başvuru Tarihi 31.05.2023Birleşmeye İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYBirleşmeye İlişkin SPK Onay Tarihi 13.07.2023Ek Açıklamalar30.05.2023 tarihinde kamuya açıklandığı üzere, Koç Topluluğu nezdindeki şirketlerin daha etkin faaliyet göstermelerine imkân tanıyabilecek nitelikteki yapılandırma alternatiflerinin değerlendirilmesi sonucunda, bağlı ortaklığımız Aygaz A.Ş. ("Aygaz") aktifinde kayıtlı Koç Finansal Hizmetler A.Ş.'nin ("KFS") sermayesinin %3,93'üne denk gelen 15.001.230,08 TL nominal değerli KFS paylarının kısmi bölünme suretiyle devralınmasına karar verilmiştir.Bu kapsamda Şirketimiz ve Aygaz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru onaylanmış olup, SPK tarafından onaylanan Duyuru Metni ile Bölünme Sözleşmesi ve Bölünme Raporu ekte yer almaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Birleşmeye İlişkin DökümanlarEK: 1 Ek_1_DuyuruMetni -1-76.pdf - Duyuru Metnihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172769BIST