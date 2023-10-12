***AYGAZ* *KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.10.2023 18:21
***AYGAZ******KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [AYGAZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %77 oranında, bağlı ortaklıklarımızdan Aygaz A.Ş.'nin ise %20 oranında pay sahibi olduğu Enerji Yatırımları A.Ş. yönetim kurulu tarafından Şirket'in 2023 yılı ilk 9 aylık karından 31.10.2023 tarihine kadar ödenmek üzere 5.420.000.000 TL
tutarında nakit avans kar payı dağıtılmasına karar verilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205428
BIST
'
18:058.259
En Düşük
|Değişim
|: -0,86%
|| -71,37
|Açılış
|: 8.441
|
|Önceki Kapanış
|: 8.331
|
8.055
En Yüksek
8.471
18:0527,7541
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0929
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8050
|
27,7575
En Düşük
27,6408
18:0529,3530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0671
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,5500
|
29,6055
En Düşük
29,3007
18:051.671,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,77
|Açılış
|: 1.671,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.668,33
|
1.681,97
En Düşük
1.665,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMBTN
|1.098,90
|222.618.115
|% 10,00
|
|POLTK
|9.997,30
|113.372.586
|% 10,00
|
|VERUS
|214,50
|16.004.445
|% 10,00
|
|ISBTR
|382.360,00
|8.411.920
|% 10,00
|
|ISKUR
|5.082.000,00
|5.082.000
|% 10,00
|
|IHAAS
|18,09
|465.092.963
|% -10,00
|
|ENSRI
|38,70
|523.645.245
|% -10,00
|
|SNKRN
|35,10
|7.123.292
|% -10,00
|
|EMNIS
|85,05
|1.308.359
|% -10,00
|
|TMPOL
|72,00
|30.035.712
|% -10,00
|
|THYAO
|225,10
|8.467.534.087
|% -2,17
|
|ASELS
|43,10
|7.553.636.080
|% 2,67
|
|TUPRS
|147,20
|6.511.655.659
|% 1,94
|
|YKBNK
|19,36
|6.007.709.367
|% 0,31
|
|GESAN
|109,80
|5.677.829.204
|% 7,65
|
|EKGYO
|7,93
|3.661.630.402
|% -3,06
|
|ZOREN
|6,33
|2.424.560.534
|% 2,76
|
|ODAS
|13,53
|5.078.978.625
|% 0,22
|
|KATMR
|2,98
|1.129.769.206
|% -2,30
|
|YKBNK
|19,36
|6.007.709.367
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7472
|27,7521
|% 0,33
|
|Euro
|29,3342
|29,3526
|% -0,23
|
|Sterlin
|33,7771
|33,9465
|% -0,60
|
|Frank
|30,4811
|30,6647
|% -0,28
|
|Riyal
|7,3750
|7,4119
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|-3,36
|
|Altın Gr.
|1.671
|1.671
|2,97
|
|Cumhuriyet
|11.610
|11.786
|20,00
|
|Tam
|11.335
|11.439
|-12,00
|
|Yarım
|5.685
|5.742
|-5,00
|
|Çeyrek
|2.834
|2.871
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,81
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|19,47
|19,49
|-0,12
|
|B. Petrol
|86,80
|86,80
|0,98
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NUGYO
Yüzde -7.02 oranında düşüşle 8.34 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 259, 951 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -219, 73 kaybederek (% -2.52 ) 8, 505
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, KATMR
-
17:56XU100
Endeks 8, 120 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 53 altında . İşlem hacmi 144, 898.00 milyon TL de
-
17:56EUKYO
Yüzde -6.11 oranında düşüşle 10.14 lira fiyatla işlem gören hissede 449, 386 adet işlem