***AYGAZ* *KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYGAZ******KCHOL*** KOÇ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [AYGAZ]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %77 oranında, bağlı ortaklıklarımızdan Aygaz A.Ş.'nin ise %20 oranında pay sahibi olduğu Enerji Yatırımları A.Ş. yönetim kurulu tarafından Şirket'in 2023 yılı ilk 9 aylık karından 31.10.2023 tarihine kadar ödenmek üzere 5.420.000.000 TLtutarında nakit avans kar payı dağıtılmasına karar verilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1205428BIST