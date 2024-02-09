***AYGAZ* *TATGD* *ARCLK* *KCHOL*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.02.2024 08:51
***AYGAZ******TATGD******ARCLK******KCHOL*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [KCHOL, ARCLK, AYGAZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.01.2024 tarihinde kamuya açıklanan Koç Holding, Arçelik ve Aygaz dahil Koç Topluluğu şirketleri, Koç Ailesi Üyeleri, Koç Topluluğu ile ilişkili vakıfların sahip olduğu Şirketimiz sermayesinin toplam %49,04'üne denk gelen payların Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi'ne satışı işlemine Rekabet Kurumu tarafından izin verildiği öğrenilmiştir.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248418
BIST