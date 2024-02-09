***AYGAZ* *TATGD* *ARCLK* *KCHOL*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYGAZ******TATGD******ARCLK******KCHOL*** TAT GIDA SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [KCHOL, ARCLK, AYGAZ]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.01.2024 tarihinde kamuya açıklanan Koç Holding, Arçelik ve Aygaz dahil Koç Topluluğu şirketleri, Koç Ailesi Üyeleri, Koç Topluluğu ile ilişkili vakıfların sahip olduğu Şirketimiz sermayesinin toplam %49,04'üne denk gelen payların Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Limited Şirketi'ne satışı işlemine Rekabet Kurumu tarafından izin verildiği öğrenilmiştir.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1248418BIST