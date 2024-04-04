***AYGAZ* *TOASO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
04.04.2024 09:06
***AYGAZ******TOASO*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [AYGAZ, TOASO]
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
AYGAZ.E Pay Başına Brüt Temettü: 6,85 TL Teorik Fiyat: 149,45 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır) TOASO.E Pay Başına Brüt Temettü: 20 TL Teorik Fiyat: 255 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266853
BIST
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11:318.953
En Düşük
|Değişim
|: 0,08%
|| 6,82
|Açılış
|: 8.949
|
|Önceki Kapanış
|: 8.946
|
8.939
En Yüksek
9.014
11:3131,8920
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0623
|Açılış
|: 31,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,9700
|
31,9704
En Düşük
31,8148
11:3134,7119
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,1116
|Açılış
|: 34,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7851
En Düşük
34,5948
11:312.349,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -13,27
|Açılış
|: 2.349,95
|
|Önceki Kapanış
|: 2.363,22
|
2.367,69
En Düşük
2.348,50
BIST En Aktif Hisseler11:31
|YAYLA
|24,22
|3.531.058
|% 9,99
|
|BOSSA
|10,65
|29.769.406
|% 9,91
|
|AKENR
|18,52
|766.224.403
|% 9,65
|
|KARYE
|40,28
|86.324.974
|% 8,86
|
|SEKUR
|14,56
|17.933.065
|% 8,66
|
|EUKYO
|27,08
|365.011
|% -9,97
|
|QNBFL
|141,70
|1.387.810
|% -5,85
|
|EUYO
|18,20
|5.755.455
|% -5,80
|
|ERSU
|46,76
|27.684.719
|% -5,11
|
|OYAYO
|36,96
|900.456
|% -4,45
|
|THYAO
|288,25
|8.083.422.683
|% -3,92
|
|ODINE
|82,90
|2.645.852.929
|% 6,76
|
|ISCTR
|11,67
|1.872.801.314
|% 0,26
|
|TUPRS
|165,20
|1.038.425.128
|% 1,47
|
|EREGL
|38,90
|1.014.891.066
|% 1,62
|
|ISCTR
|11,67
|1.872.801.314
|% 0,26
|
|ZOREN
|5,39
|387.264.062
|% -0,19
|
|AKENR
|18,52
|766.224.403
|% 9,65
|
|AKFGY
|2,18
|78.868.927
|% 5,83
|
|ODINE
|82,90
|2.645.852.929
|% 6,76
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8823
|31,8920
|% -0,19
|
|Euro
|34,6935
|34,7119
|% 0,32
|
|Sterlin
|40,1298
|40,3309
|% -0,47
|
|Frank
|34,9493
|35,1245
|% -0,98
|
|Riyal
|8,4506
|8,4929
|% -0,53
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|27,06
|27,10
|% 0,66
|
|Platin
|940,37
|941,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.016,79
|1.019,85
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|89,26
|89,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.292,95
|2.293,29
|% 0,66
|