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***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.11.2021 13:59
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Çorum Şubesinin, Yeniyol Mahallesi Gazi 12.Sokak N8 Merkez-Çorum adresinden, Gülabibey Mahallesi Eğridere Sokak N17 Merkez-Çorum adresine nakledilmesine ve 23.11.2021 tarihi itibariyle yeni adresinde faaliyet göstermesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979192


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Altın Gr. 680 680 -58,57  
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Yarım 2.160 2.224 -129,81  
Çeyrek 1.083 1.112 -64,90  
Gümüş.Ons 23,45 23,48 -0,21  
Gümüş Gr. 8,92 8,93 -0,84  
B. Petrol 82,21 82,21 -0,10  
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