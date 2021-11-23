***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Çorum Şubesinin, Yeniyol Mahallesi Gazi 12.Sokak N8 Merkez-Çorum adresinden, Gülabibey Mahallesi Eğridere Sokak N17 Merkez-Çorum adresine nakledilmesine ve 23.11.2021 tarihi itibariyle yeni adresinde faaliyet göstermesine karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979192BIST