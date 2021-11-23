***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.11.2021 13:59
***AYX*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Çorum Şubesinin, Yeniyol Mahallesi Gazi 12.Sokak N8 Merkez-Çorum adresinden, Gülabibey Mahallesi Eğridere Sokak N17 Merkez-Çorum adresine nakledilmesine ve 23.11.2021 tarihi itibariyle yeni adresinde faaliyet göstermesine karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979192
BIST
15:581.813
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 28,70
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
15:5812,0529
En Yüksek
|Değişim
|: -5,89%
|| -0,7544
|Açılış
|: 11,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5000
|
13,1843
En Düşük
11,5959
15:5813,4949
En Yüksek
|Değişim
|: -6,53%
|| -0,9424
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0500
|
14,8152
En Düşük
13,0001
15:58669,55
En Yüksek
|Değişim
|: -9,34%
|| -69,00
|Açılış
|: 669,55
|
|Önceki Kapanış
|: 738,55
|
760,92
En Düşük
666,34
BIST En Aktif Hisseler15:58
|PRKAB
|65,45
|40.333.170
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|20.151.115
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.885.759
|% 9,99
|
|ATATP
|68,80
|76.743.286
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|43.135.037
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|58.469.114
|% -9,97
|
|GESAN
|22,98
|61.803.896
|% -8,74
|
|KSTUR
|215,20
|275.344
|% -6,84
|
|YBTAS
|11.300,00
|358.867
|% -6,70
|
|TETMT
|237,50
|14.649.250
|% -6,27
|
|GARAN
|11,90
|3.657.975.023
|% 2,85
|
|THYAO
|19,13
|2.777.025.325
|% 2,19
|
|YKBNK
|3,58
|1.975.411.411
|% 4,07
|
|PETKM
|7,99
|1.909.360.812
|% 0,76
|
|KRDMD
|8,79
|1.904.799.832
|% 0,92
|
|YKBNK
|3,58
|1.975.411.411
|% 4,07
|
|GARAN
|11,90
|3.657.975.023
|% 2,85
|
|AKBNK
|7,06
|1.900.764.548
|% 2,32
|
|PETKM
|7,99
|1.909.360.812
|% 0,76
|
|EKGYO
|2,23
|485.152.350
|% 2,76
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,9944
|12,0529
|% -5,89
|
|Euro
|13,4312
|13,4949
|% -6,53
|
|Sterlin
|15,6480
|15,7265
|% -8,54
|
|Frank
|12,4994
|12,5747
|% -8,68
|
|Riyal
|3,1227
|3,1384
|% -8,38
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-4,21
|
|Altın Gr.
|680
|680
|-58,57
|
|Cumhuriyet
|4.605
|4.674
|-155,00
|
|Tam
|4.469
|4.598
|-268,34
|
|Yarım
|2.160
|2.224
|-129,81
|
|Çeyrek
|1.083
|1.112
|-64,90
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|8,92
|8,93
|-0,84
|
|B. Petrol
|82,21
|82,21
|-0,10
|
Seans Raporu
15:58
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-
16:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 76 artarak (% 1.58 ) 1, 976
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16:10
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, THYAO, YKBNK
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16:10XU100
Endeks 1, 815 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 7 üstünde . İşlem hacmi 36, 360.00 milyon TL de
-
16:10KATMR
Yüzde 5.48 oranında artışla 1.54 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 513, 766 adet işlem
-
16:09BURCE
Yüzde 5.24 oranında artışla 22.10 lira fiyatla işlem gören hissede 485, 530 adet işlem