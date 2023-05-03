***AYX* *BIGCH*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
03.05.2023 11:20
***AYX******BIGCH*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San Tic A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1146117
BIST
13:554.382
En Yüksek
|Değişim
|: -2,75%
|| -124,05
|Açılış
|: 4.517
|
|Önceki Kapanış
|: 4.506
|
4.535
En Düşük
4.311
13:5519,4763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0139
|Açılış
|: 20,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0600
|
19,4962
En Düşük
19,4480
13:5521,5181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,1095
|Açılış
|: 22,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8700
|
21,5620
En Düşük
21,3838
13:551.262,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,13
|Açılış
|: 1.262,03
|
|Önceki Kapanış
|: 1.261,90
|
1.265,27
En Düşük
1.260,75
BIST En Aktif Hisseler13:55
|INTEM
|77,00
|10.031.052
|% 10,00
|
|AVHOL
|19,61
|56.052.708
|% 9,98
|
|GRTRK
|28,30
|21.915.237
|% 9,95
|
|ISMEN
|44,54
|90.476.661
|% 6,81
|
|OYLUM
|3,79
|79.972.771
|% 6,46
|
|ENSRI
|7,93
|6.811.852
|% -10,01
|
|CVKMD
|153,90
|619.674.237
|% -10,00
|
|PAMEL
|180,00
|13.029.783
|% -10,00
|
|INVEO
|17,64
|43.715.836
|% -10,00
|
|KTSKR
|37,08
|26.694.773
|% -10,00
|
|EUPWR
|77,75
|4.360.538.260
|% -1,52
|
|THYAO
|125,00
|2.144.554.338
|% -1,03
|
|EREGL
|31,16
|1.357.609.150
|% -3,35
|
|KOZAL
|16,21
|1.352.530.649
|% -8,98
|
|TUPRS
|65,30
|1.178.619.389
|% -0,08
|
|KOZAL
|16,21
|1.352.530.649
|% -8,98
|
|EKGYO
|5,45
|451.283.804
|% -5,22
|
|YKBNK
|9,17
|540.838.679
|% -1,93
|
|EUPWR
|77,75
|4.360.538.260
|% -1,52
|
|ISCTR
|10,55
|477.461.855
|% -1,49
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4722
|19,4763
|% 0,07
|
|Euro
|21,4991
|21,5181
|% 0,51
|
|Sterlin
|24,2825
|24,4043
|% 0,38
|
|Frank
|21,8185
|21,9499
|% 0,56
|
|Riyal
|5,1761
|5,2021
|% 0,05
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.016
|2.016
|-0,60
|
|Altın Gr.
|1.262
|1.262
|0,60
|
|Cumhuriyet
|9.047
|9.184
|91,00
|
|Tam
|9.133
|9.385
|-99,00
|
|Yarım
|4.442
|4.545
|-66,00
|
|Çeyrek
|2.228
|2.279
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,27
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|15,83
|15,85
|-0,04
|
|B. Petrol
|73,17
|73,17
|-2,15
|