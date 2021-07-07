***AYX* *ESCAR*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
07.07.2021 17:29
***AYX******ESCAR*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Rapor Analizi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/947851
BIST
17:271.390
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 6,92
|Açılış
|: 1.385
|
|Önceki Kapanış
|: 1.383
|
1.393
En Düşük
1.384
17:278,7108
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0246
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,7116
En Düşük
8,6528
17:2710,2728
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0017
|Açılış
|: 10,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2400
|
10,2989
En Düşük
10,2291
17:27505,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 3,17
|Açılış
|: 505,11
|
|Önceki Kapanış
|: 501,95
|
505,70
En Düşük
500,89
BIST En Aktif Hisseler17:27
|TUREX
|10,52
|19.859.961
|% 9,93
|
|IDGYO
|1,92
|25.243.892
|% 9,71
|
|TUCLK
|14,12
|86.167.322
|% 9,54
|
|AGYO
|2,27
|34.331.446
|% 8,61
|
|PRKAB
|12,77
|40.135.136
|% 8,59
|
|TKURU
|215,20
|6.383.803
|% -10,00
|
|DENGE
|2,15
|1.524.406
|% -9,66
|
|DIRIT
|3,19
|166.531
|% -9,38
|
|VKFYO
|7,21
|829.280
|% -8,39
|
|MMCAS
|5,80
|101.876
|% -7,94
|
|GARAN
|8,72
|1.135.645.945
|% 1,28
|
|KRDMD
|7,12
|671.429.163
|% 2,89
|
|THYAO
|13,91
|646.593.461
|% 0,22
|
|AKBNK
|5,39
|626.969.713
|% 0,37
|
|YKBNK
|2,26
|506.089.615
|% 1,80
|
|YKBNK
|2,26
|506.089.615
|% 1,80
|
|PEKGY
|1,24
|176.297.066
|% -6,77
|
|GARAN
|8,72
|1.135.645.945
|% 1,28
|
|AKBNK
|5,39
|626.969.713
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,12
|671.429.163
|% 2,89
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7091
|8,7108
|% 0,28
|
|Euro
|10,2695
|10,2728
|% -0,02
|
|Sterlin
|11,9594
|12,0194
|% 0,08
|
|Frank
|9,3652
|9,4216
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3149
|2,3265
|% 0,25
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|5,39
|
|Altın Gr.
|505
|505
|3,16
|
|Cumhuriyet
|3.340
|3.394
|4,00
|
|Tam
|3.324
|3.407
|-2,36
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|-1,14
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,57
|
|Gümüş.Ons
|26,07
|26,10
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|0,02
|
|B. Petrol
|73,51
|73,51
|-1,02
|
Seans Raporu
17:27
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-
17:38BASGZ
Yüzde 5.73 oranında artışla 13.11 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 146, 748 adet işlem
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17:36PRKAB
Yüzde 8.59 oranında artışla 12.77 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 204, 846 adet işlem
-
17:35
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TAVHL, KRDMD, YKBNK
-
17:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 91 artarak (% 0.65 ) 1, 229
-
17:35
DAGHL, SEYKM, PRKAB değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında