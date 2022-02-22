***AYX* *INVES*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
22.02.2022 12:55
***AYX******INVES*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Investco Holding A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
ektedir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003417
BIST
15:412.018
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -20,39
|Açılış
|: 2.007
|
|Önceki Kapanış
|: 2.038
|
2.033
En Düşük
1.980
15:4113,8245
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,1619
|Açılış
|: 13,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6430
|
13,9081
En Düşük
13,6330
15:4115,6997
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,2209
|Açılış
|: 15,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4400
|
15,7916
En Düşük
15,4300
15:41849,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 11,80
|Açılış
|: 849,05
|
|Önceki Kapanış
|: 837,25
|
849,29
En Düşük
835,73
BIST En Aktif Hisseler15:38
|HUNER
|2,20
|3.485.194
|% 10,00
|
|KRTEK
|9,84
|23.182.750
|% 9,94
|
|POLTK
|595,00
|85.629.623
|% 8,46
|
|DERHL
|6,20
|61.880.829
|% 8,39
|
|PAPIL
|21,22
|73.148.886
|% 7,77
|
|PKENT
|467,30
|785.999
|% -10,00
|
|ISBTR
|63.000,00
|894.000
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,78
|54.196.300
|% -9,99
|
|KAPLM
|40,72
|1.682.754
|% -9,99
|
|UZERB
|53,75
|540.096
|% -9,97
|
|THYAO
|29,08
|2.988.127.013
|% -1,22
|
|KRDMD
|11,72
|1.254.634.157
|% -0,09
|
|EREGL
|28,50
|992.044.202
|% -1,25
|
|YKBNK
|4,01
|944.070.961
|% -0,99
|
|KARSN
|4,07
|793.946.824
|% 2,01
|
|YKBNK
|4,01
|944.070.961
|% -0,99
|
|KARSN
|4,07
|793.946.824
|% 2,01
|
|EKGYO
|2,24
|305.903.619
|% -2,61
|
|ODAS
|1,36
|158.961.159
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,72
|1.254.634.157
|% -0,09
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8292
|13,8375
|% 1,28
|
|Euro
|15,7015
|15,7145
|% 1,52
|
|Sterlin
|18,7870
|18,8812
|% 1,39
|
|Frank
|15,0720
|15,1628
|% 1,51
|
|Riyal
|3,6938
|3,7123
|% 1,74
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-6,06
|
|Altın Gr.
|848
|848
|10,97
|
|Cumhuriyet
|5.642
|5.727
|111,00
|
|Tam
|5.614
|5.754
|113,27
|
|Yarım
|2.714
|2.784
|54,79
|
|Çeyrek
|1.361
|1.392
|27,40
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,22
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|1,82
|
Seans Raporu
15:38
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