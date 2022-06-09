***AYX* *MAKIM*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
09.06.2022 12:04
***AYX******MAKIM*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu ektedir.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036364
BIST
12:592.552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 11,63
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
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2.575
En Düşük
2.532
12:5917,2279
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1017
|Açılış
|: 17,2350
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|Önceki Kapanış
|: 17,2050
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17,2294
En Düşük
17,0843
12:5918,5218
En Yüksek
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|Açılış
|: 18,4400
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 3,32
|Açılış
|: 1.024,11
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|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
|
1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler12:58
|EUREN
|19,65
|36.237.823
|% 9,96
|
|FONET
|12,76
|34.560.424
|% 7,32
|
|INVES
|35,90
|25.505.176
|% 7,16
|
|MAGEN
|13,24
|56.528.610
|% 7,12
|
|DOCO
|1.612,40
|33.006.792
|% 6,44
|
|TSGYO
|6,75
|50.768.792
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|34.897.679
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|SEGYO
|1,18
|122.246.670
|% -6,35
|
|THYAO
|46,90
|2.906.961.072
|% 0,39
|
|SISE
|22,20
|1.448.467.245
|% 1,56
|
|SASA
|43,64
|942.849.060
|% 1,91
|
|SAHOL
|19,80
|898.068.688
|% -0,30
|
|TOASO
|65,55
|686.918.090
|% -0,76
|
|SEGYO
|1,18
|122.246.670
|% -6,35
|
|EKGYO
|2,66
|267.850.945
|% -0,75
|
|ODAS
|2,95
|277.989.298
|% 2,79
|
|DOHOL
|4,03
|334.221.599
|% 1,51
|
|KARSN
|7,15
|552.257.055
|% 2,58
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2234
|17,2295
|% 0,60
|
|Euro
|18,5259
|18,5799
|% 1,01
|
|Sterlin
|21,5025
|21,6103
|% 0,45
|
|Frank
|17,5504
|17,6562
|% 0,67
|
|Riyal
|4,5782
|4,6011
|% 0,57
|
|12:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.850
|-3,96
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,29
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|-3,00
|
|Tam
|6.779
|6.950
|-7,78
|
|Yarım
|3.276
|3.362
|-3,76
|
|Çeyrek
|1.643
|1.681
|-1,88
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,03
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,16
|