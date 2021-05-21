***AYX* *MERCN*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
21.05.2021 08:12
***AYX******MERCN*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mercan Kimya Sanayi ve Ticaret A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Analizi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937102
BIST
18:051.450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
0
En Düşük
0
18:058,3862
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0057
|Açılış
|: 8,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3600
|
8,3964
En Düşük
8,3662
18:0510,2582
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0034
|Açılış
|: 10,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1800
|
10,2787
En Düşük
10,2358
18:05505,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,60
|Açılış
|: 505,12
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
506,87
En Düşük
504,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ADESE
|1,71
|23.908.328
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,30
|559.971.003
|% 0,00
|
|AKSGY
|1,95
|6.052.589
|% 0,00
|
|BAGFS
|25,44
|24.939.822
|% 0,00
|
|AVHOL
|6,93
|2.409.915
|% 0,00
|
|ADESE
|1,71
|23.908.328
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,30
|559.971.003
|% 0,00
|
|AKSGY
|1,95
|6.052.589
|% 0,00
|
|BAGFS
|25,44
|24.939.822
|% 0,00
|
|AVHOL
|6,93
|2.409.915
|% 0,00
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 0,00
|
|THYAO
|13,58
|1.531.538.784
|% 0,00
|
|KRDMD
|8,02
|769.490.997
|% 0,00
|
|EREGL
|18,57
|729.550.021
|% 0,00
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,19
|511.873.469
|% 0,00
|
|GARAN
|8,23
|1.731.155.429
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,96
|323.890.347
|% 0,00
|
|KARSN
|4,61
|554.906.352
|% 0,00
|
|PETKM
|6,32
|723.690.991
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3835
|8,3862
|% 0,07
|
|Euro
|10,2492
|10,2582
|% -0,03
|
|Sterlin
|11,8520
|11,9115
|% -0,04
|
|Frank
|9,3104
|9,3665
|% 0,10
|
|Riyal
|2,2280
|2,2392
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|-3,01
|
|Altın Gr.
|505
|505
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.386
|22,00
|
|Tam
|3.323
|3.409
|1,23
|
|Yarım
|1.606
|1.649
|0,59
|
|Çeyrek
|806
|825
|0,30
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,67
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,46
|7,47
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,20
|65,20
|0,09
|