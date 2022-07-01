***AYX* *RUBNS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
01.07.2022 10:32
***AYX******RUBNS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )
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Türkçe
Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklamalar
Rubenis Tekstil ve Sanayi A.Ş. paylarının 29 - 30 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan 24.500.000 nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan yatırımcılara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Saygılarımızla
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Bildirim İçeriği
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
KCN GAYRİMENKUL A.Ş. 1.600.000 % 6,53 Gayrimenkul Türkiye Kendi Nam / Hesabına
TURAN TEKSTİL SAN. İTH. İHR. VE LTD. ŞTİ. 1.520.000 % 6,2 Tekstil Türkiye Kendi Nam / Hesabına
FORTE KUMAŞ SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. 1.440.000 % 5,88 Tekstil Türkiye Kendi Nam / Hesabına
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040594
BIST
11:232.439
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 34,05
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.440
En Düşük
2.400
11:2316,7425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0441
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7454
En Düşük
16,6705
11:2317,4980
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0294
|Açılış
|: 17,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5231
En Düşük
17,4341
11:23965,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -4,88
|Açılış
|: 965,04
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler11:23
|KOZAL
|183,80
|688.578.269
|% 8,12
|
|ISSEN
|27,50
|17.602.172
|% 7,42
|
|MAKIM
|16,30
|190.893.683
|% 6,89
|
|IPEKE
|17,91
|63.525.901
|% 6,54
|
|KOZAA
|27,46
|356.425.623
|% 6,35
|
|ATSYH
|46,30
|1.373.721
|% -7,21
|
|RTALB
|7,07
|64.913.202
|% -5,23
|
|LIDFA
|10,77
|21.916.432
|% -5,03
|
|UFUK
|61,70
|198.427
|% -4,64
|
|GLRYH
|3,26
|14.649.924
|% -4,40
|
|THYAO
|49,04
|2.086.895.926
|% 4,79
|
|KOZAL
|183,80
|688.578.269
|% 8,12
|
|SISE
|21,42
|568.765.401
|% -0,37
|
|TUPRS
|269,50
|367.369.170
|% 1,89
|
|KOZAA
|27,46
|356.425.623
|% 6,35
|
|EKGYO
|2,64
|162.311.182
|% 0,00
|
|THYAO
|49,04
|2.086.895.926
|% 4,79
|
|TSKB
|2,04
|55.529.576
|% 1,49
|
|SISE
|21,42
|568.765.401
|% -0,37
|
|YKBNK
|4,33
|105.296.742
|% 0,00
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7265
|16,7425
|% 0,26
|
|Euro
|17,4893
|17,4980
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,1919
|20,2931
|% -0,38
|
|Frank
|17,3854
|17,4901
|% -0,14
|
|Riyal
|4,4441
|4,4664
|% 0,20
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-13,01
|
|Altın Gr.
|964
|964
|-5,54
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.427
|6.518
|-72,00
|
|Yarım
|3.146
|3.187
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.576
|1.593
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,77
|19,80
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|-0,25
|
|B. Petrol
|109
|109
|-0,30
|