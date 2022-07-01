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***AYX* *RUBNS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

01.07.2022 10:32
***AYX* *RUBNS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 i


***AYX******RUBNS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )

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Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim

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Açıklamalar

Rubenis Tekstil ve Sanayi A.Ş. paylarının 29 - 30 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan 24.500.000 nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan yatırımcılara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Saygılarımızla
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bildirim İçeriği

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler

Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler
Adı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı
KCN GAYRİMENKUL A.Ş. 1.600.000 % 6,53 Gayrimenkul Türkiye Kendi Nam / Hesabına
TURAN TEKSTİL SAN. İTH. İHR. VE LTD. ŞTİ. 1.520.000 % 6,2 Tekstil Türkiye Kendi Nam / Hesabına
FORTE KUMAŞ SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. 1.440.000 % 5,88 Tekstil Türkiye Kendi Nam / Hesabına




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040594


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KOZAL 183,80 688.578.269 % 8,12  
ISSEN 27,50 17.602.172 % 7,42  
MAKIM 16,30 190.893.683 % 6,89  
IPEKE 17,91 63.525.901 % 6,54  
KOZAA 27,46 356.425.623 % 6,35  
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11:23 Alış Satış %  
Dolar 16,7265 16,7425 % 0,26  
Euro 17,4893 17,4980 % -0,17  
Sterlin 20,1919 20,2931 % -0,38  
Frank 17,3854 17,4901 % -0,14  
Riyal 4,4441 4,4664 % 0,20  
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11:23 Alış Satış %  
Altın Ons 1.794 1.794 -13,01  
Altın Gr. 964 964 -5,54  
Cumhuriyet 6.493 6.591 -8,00  
Tam 6.427 6.518 -72,00  
Yarım 3.146 3.187 -35,00  
Çeyrek 1.576 1.593 -18,00  
Gümüş.Ons 19,77 19,80 -0,49  
Gümüş Gr. 10,63 10,65 -0,25  
B. Petrol 109 109 -0,30  
Seans Raporu 11:23
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