***AYX* *RUBNS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim









***AYX******RUBNS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim )İlgili Şirketler [RUBNS]İlgili Fonlar []TürkçeHalka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamalarRubenis Tekstil ve Sanayi A.Ş. paylarının 29 - 30 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen halka arzında satışa sunulan 24.500.000 nominal değerli payların %5'inden fazlasını alan yatırımcılara ilişkin bilgi aşağıdaki tabloda yer almaktadır.SaygılarımızlaAhlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Bildirim İçeriğiSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerSatışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel KişilerAdı veya Unvanı Satın Alınan Nominal Tutar (TL) Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) Faaliyet Konusu Faaliyet Gösterdiği Ülke Sermaye Piyasası Aracının Alım AmacıKCN GAYRİMENKUL A.Ş. 1.600.000 % 6,53 Gayrimenkul Türkiye Kendi Nam / HesabınaTURAN TEKSTİL SAN. İTH. İHR. VE LTD. ŞTİ. 1.520.000 % 6,2 Tekstil Türkiye Kendi Nam / HesabınaFORTE KUMAŞ SAN.VE TİC. LTD. ŞTİ. 1.440.000 % 5,88 Tekstil Türkiye Kendi Nam / Hesabınahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040594BIST