***AYX* *RUBNS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2022 10:32
***AYX******RUBNS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [RUBNS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz sonuçları ile idari sorumluluğu bulunanlar ve içsel bilgiye ulaşan kişilerin pay alımlarına ilişkin liste ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040593
BIST
11:112.433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 28,13
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.433
En Düşük
2.400
11:1116,7280
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0296
|Açılış
|: 16,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7454
En Düşük
16,6705
11:1117,4945
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0329
|Açılış
|: 17,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5231
En Düşük
17,4341
11:11964,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -5,40
|Açılış
|: 964,53
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler11:10
|KOZAL
|184,50
|618.617.976
|% 8,53
|
|KOZAA
|27,50
|315.650.261
|% 6,51
|
|IPEKE
|17,90
|54.251.933
|% 6,48
|
|ISSEN
|27,24
|15.801.070
|% 6,41
|
|MAKIM
|16,20
|184.834.156
|% 6,23
|
|ATSYH
|46,30
|1.373.721
|% -7,21
|
|LIDFA
|10,74
|21.321.067
|% -5,29
|
|UFUK
|61,70
|198.427
|% -4,64
|
|RTALB
|7,13
|62.624.989
|% -4,42
|
|GLRYH
|3,26
|13.875.563
|% -4,40
|
|THYAO
|48,00
|1.399.844.416
|% 2,56
|
|KOZAL
|184,50
|618.617.976
|% 8,53
|
|SISE
|21,36
|435.850.683
|% -0,65
|
|TUPRS
|269,00
|340.047.290
|% 1,70
|
|KOZAA
|27,50
|315.650.261
|% 6,51
|
|EKGYO
|2,64
|155.063.918
|% 0,00
|
|THYAO
|48,00
|1.399.844.416
|% 2,56
|
|ODAS
|2,92
|66.548.720
|% 1,04
|
|TSKB
|2,04
|44.181.029
|% 1,49
|
|KRDMD
|11,24
|233.834.021
|% -0,35
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7203
|16,7354
|% 0,22
|
|Euro
|17,4890
|17,4937
|% -0,19
|
|Sterlin
|20,1690
|20,2701
|% -0,49
|
|Frank
|17,3639
|17,4685
|% -0,26
|
|Riyal
|4,4449
|4,4672
|% 0,22
|
|11:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|-13,19
|
|Altın Gr.
|964
|965
|-5,28
|
|Cumhuriyet
|6.493
|6.591
|-8,00
|
|Tam
|6.428
|6.522
|-68,00
|
|Yarım
|3.146
|3.189
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.576
|1.594
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|19,77
|19,81
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|10,63
|10,65
|-0,25
|
|B. Petrol
|109
|109
|-0,12
|
Seans Raporu
11:10
daha fazla
-
11:24AKFGY
Yüzde 4.29 oranında artışla 2.19 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 129, 916 adet işlem
-
11:23XU100
Endeks 2, 429 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 96 üstünde . İşlem hacmi 7, 099.00 milyon TL de
-
11:23AKMGY
Yüzde 4.61 oranında artışla 45.84 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 352 adet işlem
-
11:22IPEKE
Yüzde 6.19 oranında artışla 17.85 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 025, 969 adet işlem
-
11:21MAKIM
Yüzde 6.95 oranında artışla 16.31 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 678, 806 adet işlem