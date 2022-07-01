***AYX* *RUBNS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2022 11:35
***AYX******RUBNS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [RUBNS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz sonuçları ile idari sorumluluğu bulunanlar ve içsel bilgiye ulaşan kişilerin pay alımlarına ilişkin liste ekte yer almakta olup, açıklama ekinde olan yer alan dökümanda talep oranı düzeltilerek yeniden açıklanmıştır.
Saygılarımızla,
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040610
BIST
12:552.441
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 35,89
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
12:5516,7505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0521
|Açılış
|: 16,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7505
En Düşük
16,6705
12:5517,5299
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0025
|Açılış
|: 17,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5310
En Düşük
17,4341
12:55966,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,25
|Açılış
|: 966,68
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
963,11
BIST En Aktif Hisseler12:53
|ISSEN
|27,84
|35.232.530
|% 8,75
|
|MAKIM
|16,40
|255.198.195
|% 7,54
|
|KOZAL
|182,80
|875.125.687
|% 7,53
|
|GESAN
|45,00
|169.091.556
|% 7,09
|
|IZFAS
|5,28
|2.895.770
|% 6,67
|
|UFUK
|61,70
|198.427
|% -4,64
|
|RTALB
|7,17
|83.787.549
|% -3,89
|
|LIDFA
|10,99
|42.748.073
|% -3,09
|
|EKIZ
|5,90
|16.662
|% -1,99
|
|CASA
|115,20
|11.750
|% -1,54
|
|PGSUS
|180,70
|279.698.831
|% 5,67
|
|MAKIM
|16,40
|255.198.195
|% 7,54
|
|EKGYO
|2,64
|194.981.114
|% 0,00
|
|ODAS
|2,91
|169.711.802
|% 0,69
|
|GESAN
|45,00
|169.091.556
|% 7,09
|
|EKGYO
|2,64
|194.981.114
|% 0,00
|
|ODAS
|2,91
|169.711.802
|% 0,69
|
|AKFGY
|2,17
|48.776.145
|% 3,33
|
|MOBTL
|1,75
|31.787.163
|% 1,74
|
|ARDYZ
|5,49
|89.966.648
|% 3,78
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7422
|16,7534
|% 0,33
|
|Euro
|17,5089
|17,5295
|% 0,01
|
|Sterlin
|20,1572
|20,2583
|% -0,55
|
|Frank
|17,3916
|17,4964
|% -0,10
|
|Riyal
|4,4483
|4,4706
|% 0,30
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|-12,07
|
|Altın Gr.
|966
|966
|-3,50
|
|Cumhuriyet
|6.447
|6.544
|-47,00
|
|Tam
|6.447
|6.531
|-59,00
|
|Yarım
|3.155
|3.193
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.581
|1.596
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,89
|19,91
|-0,37
|
|Gümüş Gr.
|10,67
|10,68
|-0,22
|
|B. Petrol
|111
|111
|1,90
|