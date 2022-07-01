***AYX* *RUBNS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AYX******RUBNS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [RUBNS]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz sonuçları ile idari sorumluluğu bulunanlar ve içsel bilgiye ulaşan kişilerin pay alımlarına ilişkin liste ekte yer almakta olup, açıklama ekinde olan yer alan dökümanda dağıtılan kişi sayısı düzeltilerek yeniden açıklanmıştır.Saygılarımızla,Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040639BIST