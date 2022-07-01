***AYX* *RUBNS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.07.2022 13:40
***AYX******RUBNS*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler [RUBNS]
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Rubenis Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. halka arz sonuçları ile idari sorumluluğu bulunanlar ve içsel bilgiye ulaşan kişilerin pay alımlarına ilişkin liste ekte yer almakta olup, açıklama ekinde olan yer alan dökümanda dağıtılan kişi sayısı düzeltilerek yeniden açıklanmıştır.
Saygılarımızla,
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040639
BIST
14:572.434
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 28,19
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
14:5716,7534
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0550
|Açılış
|: 16,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7710
En Düşük
16,6705
14:5717,4821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0453
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,4341
14:57963,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -6,55
|Açılış
|: 963,38
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,34
BIST En Aktif Hisseler14:55
|ISSEN
|28,16
|58.074.925
|% 10,00
|
|KOZAL
|184,30
|1.078.732.286
|% 8,41
|
|HTTBT
|15,69
|46.002.975
|% 8,36
|
|BOBET
|6,59
|30.428.932
|% 7,68
|
|BASCM
|3,67
|300.630
|% 7,62
|
|RTALB
|7,04
|95.046.068
|% -5,63
|
|GLRYH
|3,23
|30.238.626
|% -5,28
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|OYLUM
|2,79
|5.886.258
|% -4,12
|
|MRGYO
|1,58
|5.001.273
|% -3,66
|
|THYAO
|48,86
|3.651.814.487
|% 4,40
|
|SISE
|21,18
|1.215.561.462
|% -1,49
|
|KOZAL
|184,30
|1.078.732.286
|% 8,41
|
|EREGL
|27,14
|882.168.283
|% 0,00
|
|TUPRS
|268,90
|759.745.874
|% 1,66
|
|EKGYO
|2,64
|231.986.420
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,34
|341.398.509
|% 0,23
|
|ODAS
|2,89
|225.892.403
|% 0,00
|
|THYAO
|48,86
|3.651.814.487
|% 4,40
|
|SISE
|21,18
|1.215.561.462
|% -1,49
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7355
|16,7606
|% 0,37
|
|Euro
|17,4748
|17,4809
|% -0,27
|
|Sterlin
|20,1006
|20,2014
|% -0,83
|
|Frank
|17,3671
|17,4717
|% -0,24
|
|Riyal
|4,4494
|4,4717
|% 0,32
|
|14:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|-16,48
|
|Altın Gr.
|963
|963
|-7,09
|
|Cumhuriyet
|6.428
|6.526
|-65,00
|
|Tam
|6.434
|6.518
|-72,00
|
|Yarım
|3.149
|3.187
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.577
|1.593
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,68
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,57
|-0,33
|
|B. Petrol
|112
|112
|2,92
|
Seans Raporu
14:55
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15:10OZKGY
Yüzde 7.99 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 570, 684 adet işlem
-
15:10OZKGY
Yüzde 7.99 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 570, 684 adet işlem
-
15:09KOZAA
Yüzde 5.50 oranında artışla 27.24 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 045, 473 adet işlem
-
15:08GESAN
Yüzde 6.90 oranında artışla 44.92 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 640, 836 adet işlem
-
15:07AGHOL
Yüzde 5.14 oranında artışla 49.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 526, 063 adet işlem