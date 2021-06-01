***AYX* *UNLU*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
01.06.2021 15:20
***AYX******UNLU*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.06.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ünlü Yatırım Holding A.Ş. Fiyat Tespit Raporu Analizi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939318
BIST
17:031.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 10,98
|Açılış
|: 1.424
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.433
En Düşük
1.423
17:038,5215
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0296
|Açılış
|: 8,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4800
|
8,5425
En Düşük
8,4778
17:0310,3850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0450
|Açılış
|: 10,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4000
En Düşük
10,3500
17:03521,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,49
|Açılış
|: 521,07
|
|Önceki Kapanış
|: 520,58
|
524,95
En Düşük
520,35
BIST En Aktif Hisseler17:01
|ESEN
|31,68
|144.427.776
|% 10,00
|
|KONTR
|72,60
|12.026.755
|% 10,00
|
|MZHLD
|35,08
|847.077
|% 9,97
|
|BEYAZ
|10,16
|12.335.828
|% 9,96
|
|METUR
|27,60
|33.958.200
|% 9,96
|
|ISKUR
|356.400,00
|712.800
|% -10,00
|
|UTPYA
|27,00
|1.816.632
|% -10,00
|
|ODAS
|2,08
|241.201.546
|% -9,96
|
|USAK
|2,10
|103.438.507
|% -9,87
|
|EPLAS
|23,52
|694.983
|% -7,04
|
|GARAN
|8,11
|1.245.545.876
|% 1,50
|
|THYAO
|13,36
|783.612.285
|% 0,30
|
|YKBNK
|2,22
|587.587.670
|% 3,26
|
|KRDMD
|7,97
|534.252.075
|% 1,40
|
|EREGL
|19,46
|385.585.225
|% 1,20
|
|YKBNK
|2,22
|587.587.670
|% 3,26
|
|GARAN
|8,11
|1.245.545.876
|% 1,50
|
|ODAS
|2,08
|241.201.546
|% -9,96
|
|TSKB
|1,36
|127.997.628
|% 2,26
|
|EKGYO
|1,94
|169.715.830
|% -0,51
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5144
|8,5158
|% 0,28
|
|Euro
|10,4324
|10,4365
|% 0,47
|
|Sterlin
|12,0345
|12,0949
|% 0,00
|
|Frank
|9,4509
|9,5078
|% 0,44
|
|Riyal
|2,2642
|2,2755
|% 0,29
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.901
|1.901
|-5,75
|
|Altın Gr.
|521
|521
|0,62
|
|Cumhuriyet
|3.445
|3.497
|4,00
|
|Tam
|3.428
|3.516
|4,24
|
|Yarım
|1.657
|1.701
|2,05
|
|Çeyrek
|831
|850
|1,03
|
|Gümüş.Ons
|28,17
|28,20
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|7,74
|7,75
|0,08
|
|B. Petrol
|71,21
|71,21
|1,90
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:11EUKYO
Yüzde 9.90 oranında artışla 5.44 lira fiyatla işlem gören hissede 932, 091 adet işlem
-
17:10MTRKS
Yüzde 9.74 oranında artışla 36.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 413, 104 adet işlem
-
17:09
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler OYAKC, EKGYO, BIMAS
-
17:09XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 55 artarak (% 0.77 ) 1, 250
-
17:09
Tavandan işlem gören hisse senedleri : OSTIM, NATEN, BEYAZ, DERIM, CELHA, VAKKO, MZHLD, EUKYO, ESEN, METUR