***AYX* *VBTYZ*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir
06.07.2021 08:24
***AYX******VBTYZ*** AHLATCI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan) )
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Türkçe
Fiyat Tespit Raporu'na İlişkin Analist Raporu (Halka Arza Aracılık Eden Kuruluş Dışında Farklı bir Kuruluş Tarafından Hazırlanan)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VBT Yazılım A.Ş. Fiyat Tespit Raporuna İlişkin Analist Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946663
BIST
18:051.393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.393
En Düşük
1.376
18:058,6586
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0058
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,6725
En Düşük
8,6443
18:0510,3213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0284
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3213
En Düşük
10,2632
18:05502,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 3,04
|Açılış
|: 502,31
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
502,61
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKFN
|11,77
|8.855.497
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.794.158
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.703.680
|% 10,00
|
|ESEN
|31,78
|123.885.093
|% 9,97
|
|BIOEN
|24,74
|216.613.905
|% 9,96
|
|PKENT
|2.304,00
|2.380.884
|% -10,00
|
|TACTR
|31,42
|1.205.363
|% -9,97
|
|METUR
|5,04
|69.384.966
|% -6,67
|
|DIRIT
|3,75
|213.605
|% -5,78
|
|KERVN
|0,64
|789.419
|% -4,48
|
|THYAO
|14,12
|1.207.930.659
|% 2,77
|
|GARAN
|8,64
|1.033.370.146
|% 2,86
|
|KOZAL
|111,40
|806.968.901
|% -1,24
|
|SASA
|29,54
|690.158.596
|% 3,21
|
|KRDMD
|6,92
|386.192.519
|% 2,67
|
|GARAN
|8,64
|1.033.370.146
|% 2,86
|
|YKBNK
|2,23
|255.931.527
|% 1,83
|
|PEKGY
|1,29
|142.092.243
|% 6,61
|
|THYAO
|14,12
|1.207.930.659
|% 2,77
|
|EKGYO
|1,90
|134.023.471
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6530
|8,6586
|% -0,07
|
|Euro
|10,2973
|10,3213
|% 0,28
|
|Sterlin
|11,9978
|12,0579
|% 0,28
|
|Frank
|9,3721
|9,4285
|% 0,14
|
|Riyal
|2,3032
|2,3148
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.803
|11,87
|
|Altın Gr.
|502
|502
|2,84
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,64
|26,68
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,05
|
|B. Petrol
|77,36
|77,36
|0,20
|