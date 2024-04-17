***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
17.04.2024 13:05
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG BAĞIMSIZ DENIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRİRLİK A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024 - 31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
17.04.2024
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun, 15.04.2024 tarih ve 7 sayılı toplantısında Denetimden Sorumlu Komite'nin teklifi üzerine aldığı karar doğrultusunda Şirketimizin 01.01.2024 – 31.12.2024 faaliyet ve hesaplarının denetimi konusunda KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.'nin seçilmesi yönündeki teklifi, 17.04.2024 tarihinde yapılan 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortaklar tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1273489
BIST