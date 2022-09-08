***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 1.559.013 -154.910 4.948 71.083 1.047.563 76.790.927 159.318.624 -11.689 159.306.935Transferler76.790.927 -76.790.927 80 80Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-432.365 -54.187 29.290.071 28.803.519 25.099 28.828.618Dönem Karı (Zararı)29.290.071 29.290.071 25.099 29.315.170Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-432.365 -54.187 -486.552 -486.552Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 1.559.013 -587.275 -49.239 71.083 77.838.490 29.290.071 188.122.144 13.491 188.135.635Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler80.000.000 4.690.231 -654.641 -493.318 5.871.083 37.838.490 88.552.143 215.803.988 53.342 215.857.330Transferler88.552.143 -88.552.143Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-401.707 -1.054.699 84.986.556 83.530.150 29.973 83.560.123Dönem Karı (Zararı)84.986.556 84.986.556 29.973 85.016.529Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-401.707 -1.054.699 -1.456.406 -1.456.406Dönem Sonu Bakiyeler80.000.000 4.690.231 -1.056.348 -1.548.017 5.871.083 126.390.633 84.986.556 299.334.138 83.315 299.417.453Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-65.780.716 -14.845.209Dönem Karı (Zararı)85.016.529 29.315.170Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)85.016.529 29.315.170Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler61.066.086 26.856.714Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 3.425.996 1.918.414Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler85.661 103.228Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler11.285 170Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler74.376 103.058Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.871.354 205.813Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler995.552 371.182Garanti Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.875.802 -165.369Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler28.439.687 15.666.828Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler28.439.687 15.666.828Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.762.165 -387.692Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler16 1.762.165 -387.692Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler24.316.038 9.467.802Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-834.815 -117.679Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-834.815 -117.679İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-184.156.080 -62.503.594Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-104.709.703 13.722.440İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-104.709.703 13.722.440Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-13.185.927 -19.724.922İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-13.185.927 -19.724.922Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-121.642.086 -38.009.194Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler58.455.260 -5.569.722İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)58.455.260 -5.569.722Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.221.799 -13.488.355İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-3.221.799 -13.488.355Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)148.175 566.159Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-38.073.465 -6.331.710Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-1.998 -65.031Vergi İadeleri (Ödemeleri)-27.111.081 -8.250.869Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-594.172 -197.599YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.048.553 -1.545.262Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.713.266 209.350Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.713.266 209.350Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.761.819 -1.754.612Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.761.819 -1.754.612FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI81.649.172 -1.721.386Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri382.550.000 125.083.543Kredilerden Nakit Girişleri5.1 382.550.000 125.083.543Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-277.086.741 -114.669.870Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5.1 -277.086.741 -114.669.870Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5.2 -2.369.567 -991.036Ödenen Faiz5.1 -21.444.520 -11.144.023YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)9.819.903 -18.111.857Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-1.054.699 -54.187NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)8.765.204 -18.166.044DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 12.337.199 59.295.409DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3 21.102.403 41.129.365Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 22.012.727 12.653.351Ticari Alacaklar438.265.885 333.567.466İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4.13.1 1.097 1.771İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar4 438.264.788 333.565.695Diğer Alacaklar277.163İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar277.163Türev Araçlar1.762.165Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar17 1.762.165Stoklar6 290.280.846 168.713.135Peşin Ödenmiş Giderler13.346.036 4.245.394İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 13.346.036 4.245.394Diğer Dönen Varlıklar4.019.148 967.220İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar8 4.019.148 967.220ARA TOPLAM768.201.805 521.908.731TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR768.201.805 521.908.731DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar419.574 241.321İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar419.574 241.321Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12.715.000 12.715.000Maddi Duran Varlıklar9 21.933.771 16.552.340Arazi ve Arsalar7.686.036 7.686.036Binalar839.607 871.749Tesis, Makine ve Cihazlar145.290 186.228Taşıtlar4.340.172 2.314.501Mobilya ve Demirbaşlar4.025.566 3.019.740Özel Maliyetler4.897.100 2.474.086Kullanım Hakkı Varlıkları10 5.741.074 4.645.212Maddi Olmayan Duran Varlıklar70.376 62.382Bilgisayar Yazılımları70.376 62.382Peşin Ödenmiş Giderler1.112.656 369.076İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler7 1.112.656 369.076Ertelenmiş Vergi Varlığı611.711TOPLAM DURAN VARLIKLAR42.604.162 34.585.331TOPLAM VARLIKLAR810.805.967 556.494.062KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar248.377.813 123.977.959İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar248.377.813 123.977.959Banka Kredileri5.1 246.498.811 123.459.154Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.1 1.879.002 518.805Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17.420.504 23.941.326İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17.420.504 23.941.326Banka Kredileri5.1 16.464.184 23.334.058Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.2 956.320 607.268Ticari Borçlar210.746.415 152.291.155İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4.13.1 161.447İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4 210.746.415 152.129.708Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar1.570.569 336.313Diğer Borçlar410.632 347.469İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4.13.1 123.590 154.035İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar287.042 193.434Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)206.462 58.287İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)206.462 58.287Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü10.177.786 13.156.210Kısa Vadeli Karşılıklar6.868.542 3.214.674Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar11 1.164.634 387.568Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar11 5.703.908 2.827.106Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler357.142 1.998.363İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler357.142 1.998.363ARA TOPLAM496.135.865 319.321.756TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER496.135.865 319.321.756UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11.814.343 16.411.960İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar11.814.343 16.411.960Banka Kredileri5.1 8.075.175 12.655.253Kiralama İşlemlerinden Borçlar5.2 3.739.168 3.756.707Uzun Vadeli Karşılıklar1.910.238 1.191.616Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar11 1.910.238 1.191.616Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.528.068 3.711.400TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER15.252.649 21.314.976TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER511.388.514 340.636.732ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar299.334.138 215.803.988Ödenmiş Sermaye12 80.000.000 80.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.633.883 4.035.590Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.633.883 4.035.590Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)4.690.231 4.690.231Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.056.348 -654.641Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.548.017 -493.318Yabancı Para Çevrim Farkları-1.548.017 -493.318Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler5.871.083 5.871.083Yasal Yedekler12 5.871.083 5.871.083Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 126.390.633 37.838.490Net Dönem Karı veya Zararı84.986.556 88.552.143Kontrol Gücü Olmayan Paylar12 83.315 53.342TOPLAM ÖZKAYNAKLAR299.417.453 215.857.330TOPLAM KAYNAKLAR810.805.967 556.494.062Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 998.897.541 427.005.753 495.616.366 208.457.208Satışların Maliyeti14 -848.728.010 -364.793.950 -431.435.808 -180.404.382TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)150.169.531 62.211.803 64.180.558 28.052.826BRÜT KAR (ZARAR)150.169.531 62.211.803 64.180.558 28.052.826Genel Yönetim Giderleri15 -8.539.569 -4.518.353 -4.573.563 -2.744.589Pazarlama Giderleri15 -19.093.384 -10.378.832 -10.185.741 -5.426.005Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler915.771 221.756 899.764 34.983Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-411.706 -35.256 -184.607 -22.253ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)123.040.643 47.501.118 50.136.411 19.894.962Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.503.039 365.430 1.796.321 128.749TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri4 -11.284 -170 -3.352 -170FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)125.532.398 47.866.378 51.929.380 20.023.541Finansman Gelirleri16 8.892.473 4.671.404 5.842.917 2.875.706Finansman Giderleri16 -24.480.593 -13.754.810 -11.384.246 -6.880.780SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)109.944.278 38.782.972 46.388.051 16.018.467Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-24.927.749 -9.467.802 -11.057.786 -4.845.578Dönem Vergi (Gideri) Geliri-27.010.654 -8.203.524 -10.217.719 -4.607.276Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.082.905 -1.264.278 -840.067 -238.302SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)85.016.529 29.315.170 35.330.265 11.172.889DÖNEM KARI (ZARARI)85.016.529 29.315.170 35.330.265 11.172.889Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar29.973 25.099 -15.211 18.501Ana Ortaklık Payları84.986.556 29.290.071 35.345.476 11.154.388Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-401.707 -432.365 -227.505 -36.465Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-502.134 -540.457 -284.381 -45.582Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler100.427 108.092 56.876 9.117Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi100.427 108.092 56.876 9.117Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-1.054.699 -54.187 -1.202.153 4.948Yabancı Para Çevrim Farkları-1.054.699 -54.187 -1.202.153 4.948DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.456.406 -486.552 -1.429.658 -31.517TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)83.560.123 28.828.618 33.900.607 11.141.372Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar29.973 25.099 -15.211 18.501Ana Ortaklık Payları83.530.150 28.803.519 33.915.818 11.122.871http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061698BIST