***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
10.10.2023 19:08
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre Satış Hasılatı'nda %90, FAVÖK'te %157 büyüme kaydetmiştir.
Mevcut performansımıza ve süre gelen piyasa koşullarına göre 2023 yılına ilişkin beklentilerimiz aşağıdaki gibidir
Satış hasılatı büyüme beklentisi %90 - %100, FAVÖK marjı beklentisi %16 - %18.
Satış hasılatımızdaki büyümenin, fiyat artışının yanı sıra kuvvetli adetsel büyümeden elde edilmesi hedeflenmektedir.
Hissedarlarımız için değer yaratma hedefimiz doğrultusunda karlılık odaklı gelir büyümemizi 2023 yılında da sürdürmeyi amaçlıyoruz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203985
BIST