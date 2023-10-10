***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre Satış Hasılatı'nda %90, FAVÖK'te %157 büyüme kaydetmiştir.Mevcut performansımıza ve süre gelen piyasa koşullarına göre 2023 yılına ilişkin beklentilerimiz aşağıdaki gibidirSatış hasılatı büyüme beklentisi %90 - %100, FAVÖK marjı beklentisi %16 - %18.Satış hasılatımızdaki büyümenin, fiyat artışının yanı sıra kuvvetli adetsel büyümeden elde edilmesi hedeflenmektedir.Hissedarlarımız için değer yaratma hedefimiz doğrultusunda karlılık odaklı gelir büyümemizi 2023 yılında da sürdürmeyi amaçlıyoruz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203985BIST