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***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

10.10.2023 19:08
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler


***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz 2023 yılının ilk altı aylık döneminde 2022 yılının aynı dönemine göre Satış Hasılatı'nda %90, FAVÖK'te %157 büyüme kaydetmiştir.
Mevcut performansımıza ve süre gelen piyasa koşullarına göre 2023 yılına ilişkin beklentilerimiz aşağıdaki gibidir
Satış hasılatı büyüme beklentisi %90 - %100, FAVÖK marjı beklentisi %16 - %18.
Satış hasılatımızdaki büyümenin, fiyat artışının yanı sıra kuvvetli adetsel büyümeden elde edilmesi hedeflenmektedir. 
Hissedarlarımız için değer yaratma hedefimiz doğrultusunda karlılık odaklı gelir büyümemizi 2023 yılında da sürdürmeyi amaçlıyoruz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203985


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BVSAN 110,00 545.879.556 % 10,00  
ESCOM 59,95 107.169.743 % 10,00  
FONET 27,50 86.765.822 % 10,00  
TSPOR 3,85 234.216.396 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.858 1.859 -2,85  
Altın Gr. 1.659 1.659 1,81  
Cumhuriyet 11.506 11.680 135,00  
Tam 11.273 11.387 55,00  
Yarım 5.654 5.711 28,00  
Çeyrek 2.818 2.855 13,00  
Gümüş.Ons 21,74 21,76 -0,14  
Gümüş Gr. 19,42 19,46 -0,04  
B. Petrol 87,94 87,94 -0,21  
Seans Raporu 18:05
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