***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
10.11.2022 10:45
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu )
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Türkçe
Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Denetim Komitesi tarafından hazırlanan Halka Arz Fiyatının Belirlenmesinde Esas Alınan Varsayımlara İlişkin Değerlendirme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079128
BIST
10:364.409
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 48,44
|Açılış
|: 4.368
|
|Önceki Kapanış
|: 4.361
|
4.410
En Düşük
4.364
10:3618,6077
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0199
|Açılış
|: 18,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6574
En Düşük
18,5536
10:3618,6185
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0075
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6000
|
18,7084
En Düşük
18,5912
10:361.020,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,33
|Açılış
|: 1.020,39
|
|Önceki Kapanış
|: 1.018,06
|
1.024,45
En Düşük
1.017,49
BIST En Aktif Hisseler10:36
|SMRTG
|102,30
|26.838.712
|% 10,00
|
|MIATK
|98,10
|60.456.424
|% 9,98
|
|BAKAB
|45,94
|24.505.258
|% 9,96
|
|GLRYH
|5,19
|21.221.055
|% 9,96
|
|PARSN
|68,10
|42.440.192
|% 9,93
|
|ZEDUR
|32,86
|571.140
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,70
|8.341.569
|% -9,96
|
|KNFRT
|13,57
|28.914.274
|% -9,17
|
|ARASE
|178,90
|55.629.035
|% -8,72
|
|GOLTS
|121,10
|52.295.604
|% -8,53
|
|THYAO
|112,80
|1.206.876.360
|% 1,44
|
|ODAS
|10,02
|1.007.063.347
|% 2,35
|
|HEKTS
|37,68
|819.583.676
|% 4,43
|
|ASELS
|38,12
|774.312.863
|% 1,01
|
|ALARK
|79,95
|666.551.408
|% 0,06
|
|ODAS
|10,02
|1.007.063.347
|% 2,35
|
|EKGYO
|5,08
|213.562.565
|% 0,40
|
|PETKM
|14,43
|571.769.264
|% 2,05
|
|SKBNK
|2,18
|82.992.207
|% 1,40
|
|YKBNK
|9,43
|289.849.198
|% 1,73
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6054
|18,6077
|% 0,11
|
|Euro
|18,6137
|18,6185
|% -0,04
|
|Sterlin
|21,0884
|21,1942
|% 0,34
|
|Frank
|18,8065
|18,9198
|% 0,16
|
|Riyal
|4,9335
|4,9583
|% 0,18
|
|10:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|1,63
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|2,49
|
|Cumhuriyet
|6.794
|6.896
|127,00
|
|Tam
|6.809
|6.867
|7,00
|
|Yarım
|3.318
|3.357
|3,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.678
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,01
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,55
|12,57
|0,02
|
|B. Petrol
|92,20
|92,20
|-0,45
|