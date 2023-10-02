***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi









***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.09.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 11 Nisan 2023 tarihli açıklamasına istinaden, borçlanma aracı ihraç edilmesine dair başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Eylül 2023 tarih ve 57/1206 kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu ve Onaylı İhraç Belgesi ekte yer almaktadırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198492BIST