***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi
02.10.2023 11:07
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.09.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 11 Nisan 2023 tarihli açıklamasına istinaden, borçlanma aracı ihraç edilmesine dair başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 28 Eylül 2023 tarih ve 57/1206 kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu ve Onaylı İhraç Belgesi ekte yer almaktadır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198492
BIST
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13:238.452
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
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|Açılış
|: 8.375
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|: 8.335
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8.367
En Yüksek
8.456
13:2327,4640
En Yüksek
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|: 0,30%
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|Açılış
|: 27,3750
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|Önceki Kapanış
|: 27,3450
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27,7295
En Düşük
27,3619
13:2328,9881
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 28,8300
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
28,9330
13:231.620,76
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|Açılış
|: 1.620,74
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|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
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1.641,34
En Düşük
1.616,43
BIST En Aktif Hisseler13:21
|ZOREN
|6,27
|2.837.413.285
|% 10,00
|
|EGEEN
|8.360,30
|92.707.367
|% 10,00
|
|NATEN
|358,60
|241.984.748
|% 10,00
|
|BRYAT
|2.413,20
|154.320.553
|% 10,00
|
|FMIZP
|207,90
|30.949.270
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|934.643
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|4.939.182
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|6.851.315
|% -9,98
|
|QNBFL
|670,00
|11.682.424
|% -8,44
|
|USAK
|13,18
|102.507.954
|% -6,66
|
|THYAO
|250,10
|7.228.634.260
|% 3,13
|
|SISE
|55,75
|3.342.628.202
|% 2,01
|
|ZOREN
|6,27
|2.837.413.285
|% 10,00
|
|EREGL
|45,08
|2.512.197.992
|% 1,26
|
|KRDMD
|30,38
|2.311.753.544
|% 2,84
|
|ZOREN
|6,27
|2.837.413.285
|% 10,00
|
|EKGYO
|8,23
|1.638.843.083
|% 1,86
|
|YKBNK
|18,56
|2.238.424.518
|% 0,54
|
|SKBNK
|6,55
|586.310.495
|% 3,48
|
|ADESE
|2,46
|214.164.264
|% 4,24
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4570
|27,4639
|% 0,30
|
|Euro
|28,9697
|28,9854
|% -0,08
|
|Sterlin
|33,3046
|33,4716
|% 0,02
|
|Frank
|29,9532
|30,1337
|% 0,53
|
|Riyal
|7,3009
|7,3375
|% 0,30
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.835
|-13,27
|
|Altın Gr.
|1.620
|1.620
|-7,70
|
|Cumhuriyet
|11.068
|11.235
|-55,00
|
|Tam
|10.826
|10.929
|-159,00
|
|Yarım
|5.430
|5.487
|-80,00
|
|Çeyrek
|2.707
|2.744
|-39,00
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|19,07
|19,10
|-0,45
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|B. Petrol
|93,00
|93,00
|0,80
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