***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK BaşvurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 29.03.2024İhraç Tavanı Tutarı 4.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 03.04.2024Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.8) hükümlerine uygun olarak, Şirketimizin Esas Sözleşmesi 16. Maddesinin Yönetim Kurulu'na borçlanma aracı ihraç etme konusunda verdiği yetkiye istinaden, 4.000.000.000 (Dört Milyar) TL'ye kadar nominal değerde borçlanma araçlarının halka arz edilmeksizin (tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya) 1 yıllık dönem içerisinde yurt içinde, bir veya birden fazla ihraç yoluyla gerçekleştirilecek, çeşitli tertip ve vadelerde piyasa koşullarına göre belirlenecek sabit ve/veya değişken faiz oranlarına sahip, kupon ödemeli veya ödemesiz satışı suretiyle ihraç edilmesine, söz konusu ihraçlara ilişkin tüm sözleşmelerinin ve bu sözleşmelere ilişkin sair evrakın tanzim ve düzenlenmesine, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul ve diğer ilgili tüm merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılması, işbu karar kapsamında gerekli her türlü iş ve işlemin ifası ve her türlü sözleşme ve belgenin imzası hususunda Genel Müdürlüğün yetkilendirilmesine oybirliği ile karar verildiğini 29.03.2024 tarihinde duyurmuştuk. Söz konusu Yönetim Kurulu Kararına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu başvurusu bugün (03.04.2024) yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1266734BIST