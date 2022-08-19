***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.08.2022 11:14
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği 11'inci maddesi kapsamında Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı sahibi olan Özge Aydemir, Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057040
BIST
11:543.032
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 12,33
|Açılış
|: 3.025
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.052
En Düşük
3.019
11:5418,1022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0232
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1700
|
18,1093
En Düşük
18,0302
11:5418,2779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0169
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3700
|
18,2861
En Düşük
18,1985
11:541.020,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,56
|Açılış
|: 1.020,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,53
|
1.023,00
En Düşük
1.016,82
BIST En Aktif Hisseler11:52
|HKTM
|13,31
|875.079
|% 10,00
|
|SEYKM
|9,25
|64.831.314
|% 9,99
|
|OYLUM
|4,08
|25.030.584
|% 9,97
|
|AZTEK
|14,49
|328.055.479
|% 9,94
|
|DIRIT
|4,24
|233.399
|% 9,84
|
|EMNIS
|46,00
|159.114
|% -9,98
|
|ALCTL
|31,88
|41.735.192
|% -8,18
|
|OZRDN
|16,28
|8.310.446
|% -7,92
|
|DENGE
|2,27
|35.147.009
|% -6,58
|
|KGYO
|16,75
|42.944.945
|% -6,00
|
|THYAO
|69,45
|2.023.403.010
|% -0,29
|
|SISE
|25,68
|1.673.206.360
|% 0,71
|
|EREGL
|30,18
|1.276.656.215
|% 2,37
|
|KRDMD
|12,25
|1.227.489.447
|% 4,26
|
|TUPRS
|335,60
|1.050.097.156
|% 2,01
|
|YKBNK
|5,78
|890.588.563
|% -2,20
|
|EKGYO
|3,64
|434.397.700
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,25
|1.227.489.447
|% 4,26
|
|ALBRK
|1,94
|189.251.958
|% -1,02
|
|SEGYO
|1,28
|126.072.437
|% -4,48
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0966
|18,1067
|% 0,15
|
|Euro
|18,2642
|18,2745
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,4416
|21,5491
|% -0,24
|
|Frank
|18,8189
|18,9322
|% 0,08
|
|Riyal
|4,8044
|4,8285
|% 0,18
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.754
|-4,61
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|-0,96
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.847
|6.909
|-28,00
|
|Yarım
|3.336
|3.378
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.688
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,23
|19,26
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,21
|11,22
|-0,14
|
|B. Petrol
|95,31
|95,31
|-1,28
|