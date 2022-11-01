***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2022 23:52
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2022 yılı ilk dokuz aylık dönemine ait konsolide finansal tablolarına ilişkin hazırlanan bilgi notu ekte tüm yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076087
BIST
18:054.055
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 75,71
|Açılış
|: 3.987
|
|Önceki Kapanış
|: 3.979
|
4.100
En Düşük
3.987
18:0518,6187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0326
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
|
18,6407
En Düşük
18,5393
18:0518,5068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,1476
|Açılış
|: 18,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,5068
En Düşük
18,2949
18:05984,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,61
|Açılış
|: 984,62
|
|Önceki Kapanış
|: 985,22
|
987,92
En Düşük
982,49
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GESAN
|180,40
|330.168.671
|% 10,00
|
|KRGYO
|8,69
|94.494.174
|% 10,00
|
|AKCNS
|48,40
|61.113.948
|% 10,00
|
|VAKKO
|33,88
|5.910.095
|% 10,00
|
|EDATA
|22,24
|75.430.647
|% 9,99
|
|YKSLN
|10,70
|120.527.404
|% -9,93
|
|BRKO
|1,96
|2.098.191
|% -9,68
|
|LIDER
|48,26
|156.294.034
|% -8,94
|
|KRTEK
|25,06
|105.179.034
|% -8,41
|
|VERTU
|32,84
|170.083.803
|% -8,27
|
|THYAO
|102,40
|6.407.381.966
|% 1,09
|
|SASA
|131,50
|4.339.158.378
|% 9,40
|
|ASELS
|33,34
|3.732.058.529
|% 3,48
|
|SISE
|32,98
|3.510.729.698
|% -0,72
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% -0,48
|
|EKGYO
|4,51
|2.818.377.282
|% 2,27
|
|ISCTR
|9,38
|2.714.736.618
|% 0,64
|
|YKBNK
|9,25
|2.720.007.473
|% 0,43
|
|AKBNK
|14,55
|3.152.414.613
|% -0,48
|
|TSKB
|2,97
|638.827.291
|% -1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5697
|18,6198
|% 0,18
|
|Euro
|18,3482
|18,4322
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,2720
|21,3787
|% -0,07
|
|Frank
|18,5007
|18,6121
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9291
|4,9538
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.646
|1.647
|-1,40
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-0,75
|
|Cumhuriyet
|6.589
|6.689
|18,00
|
|Tam
|6.613
|6.690
|-5,00
|
|Yarım
|3.222
|3.271
|-2,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.634
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,60
|19,64
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,74
|-0,00
|
|B. Petrol
|94,75
|94,75
|0,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MPARK
Yüzde 5.30 oranında artışla 68.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 227, 062 adet işlem
-
17:58ISKPL
Yüzde 9.05 oranında artışla 8.07 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 510, 733 adet işlem
-
17:57GLRYH
Yüzde 5.17 oranında artışla 4.07 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 404, 522 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 71, 57 artarak (% 1.65 ) 4, 402
-
17:56XU100
Endeks 4, 046 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 69 üstünde . İşlem hacmi 74, 422.00 milyon TL de