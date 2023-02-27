***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.02.2023 21:29
***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekinde yer alan 4.2.6. sayılı Kurumsal Yönetim İlkesi gereğince, Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür'ün aynı kişi olması durumunda bu hususun gerekçesinin kamuya duyurulması gerektiği belirtilmiştir. Organizasyon yapısı içerisinde karar alma süreçlerinin daha hızlı ve etkin hale getirilebilmesini teminen Şirketimizde Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olarak Sayın Hasan Hüseyin Ütebay görev yapmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117403
BIST
18:055.197
En Yüksek
|Değişim
|: 2,74%
|| 138,69
|Açılış
|: 5.076
|
|Önceki Kapanış
|: 5.059
|
5.204
En Düşük
4.980
18:0518,8983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0112
|Açılış
|: 19,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,8990
En Düşük
18,7946
18:0520,0613
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0227
|Açılış
|: 20,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1700
|
20,0613
En Düşük
19,9370
18:051.103,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,19
|Açılış
|: 1.103,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.104,24
En Düşük
1.098,93
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RODRG
|67,65
|39.277.230
|% 10,00
|
|BFREN
|5.237,10
|108.735.141
|% 10,00
|
|KRSTL
|9,68
|71.302.929
|% 10,00
|
|AKSA
|94,10
|994.222.737
|% 9,99
|
|GUBRF
|234,80
|2.502.998.578
|% 9,98
|
|CMBTN
|630,00
|150.739.231
|% -7,95
|
|KONYA
|3.700,00
|567.690.659
|% -7,51
|
|METUR
|5,32
|18.696.599
|% -7,48
|
|QNBFL
|86,00
|202.209
|% -7,23
|
|BALAT
|18,72
|1.013.534
|% -6,40
|
|THYAO
|143,40
|7.300.354.734
|% 6,22
|
|EKGYO
|8,54
|5.864.236.940
|% -1,39
|
|KRDMD
|21,96
|4.481.052.738
|% -2,31
|
|EREGL
|44,04
|4.167.461.766
|% -0,45
|
|ASTOR
|37,12
|4.147.341.315
|% 1,98
|
|EKGYO
|8,54
|5.864.236.940
|% -1,39
|
|YKBNK
|9,86
|2.456.345.008
|% 8,35
|
|AKBNK
|17,32
|3.686.966.938
|% 8,52
|
|KRDMD
|21,96
|4.481.052.738
|% -2,31
|
|ISCTR
|11,62
|1.980.832.671
|% 7,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8813
|18,8983
|% 0,06
|
|Euro
|20,0303
|20,0613
|% 0,11
|
|Sterlin
|22,6913
|22,8051
|% -0,05
|
|Frank
|20,1023
|20,2234
|% 0,05
|
|Riyal
|5,0149
|5,0401
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-0,13
|
|Altın Gr.
|1.103
|1.103
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|7.466
|7.579
|0,00
|
|Tam
|7.508
|7.574
|1,00
|
|Yarım
|3.668
|3.706
|0,00
|
|Çeyrek
|1.834
|1.853
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,64
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,52
|12,53
|0,02
|
|B. Petrol
|82,17
|82,17
|0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59VAKKO
Yüzde 8.08 oranında artışla 56.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 752, 754 adet işlem
-
17:58GARFA
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.08 lira fiyatla işlem gören hissede 320, 539 adet işlem
-
17:57YUNSA
Yüzde 6.71 oranında artışla 89.00 lira fiyatla işlem gören hissede 796, 743 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 108, 57 artarak (% 2.40 ) 4, 633
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, PINSU, CEOEM, RAYSG, BRSAN, AKSA, NUHCM, FLAP, RODRG, VANGD