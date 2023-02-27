***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 19.04.2021 tarihli 2020 yılına ait Olağan Genel Kurulu'nda ortakların bilgisine ve görüşüne sunulan ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanan Ücretlendirme Politikası ile aynı Genel Kurul'da ortakların bilgisine ve görüşüne sunularak onaylanan Bağış ve Yardım Politikası'na ekte yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117425BIST