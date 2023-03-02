***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İstanbul İstinye Park ve İzmir İstinye Park'ta olmak üzere iki yeni mağazasının açılışı için bugün (02.03.2023) kira sözleşmesi imzalanmıştır. Yeni mağazaların açılışıyla beraber mağaza adedimiz beşe (5) yükselecektir. Yeni mağazalarda da Aztek Teknoloji'nin distribütörlüğünü yaptığı JBL ve diğer markaların ürün satışı yapılacaktır. Mağazaların 2023 yılının ikinci çeyreğinde açılması planlanmaktadır. Şirketimizin 5.8.2022 ve 8.8.2022 tarihlerinde KAP'ta yayınlanan halka arz izahnamesinin 28.2. maddesi uyarınca, halka arzdan elde edilen fonun "Yurt İçi Mağazalaşma" için ayrılan kısmı söz konusu mağaza yatırımlarının açılışında kullanılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1119281BIST