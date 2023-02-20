***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 20.02.2023 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirketimizin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amaçlanmaktadır.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 08.02.2023Ödenecek Azami Tutar (TL) 30.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarB Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 15.02.2023 5.000 0,005 20,12 -B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 15.02.2023 4.125 0,004 20,6B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 21,1B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 21,14B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 6.467 0,006 21,18B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 10.380 0,01 21,2B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 400 0 21,26B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 400 0 21,28B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 22.353 0,022 21,3B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 7.500 0,008 21,36B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 12.500 0,013 21,4B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 21,5B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 21,6B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 21,8B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 22B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 22,1B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 22,2B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 22,24B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 16.02.2023 5.000 0,005 22,3B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 20.000 0,02 20B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 382 0 20,04B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 20.000 0,02 20,06B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 20.000 0,02 20,1B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 10.000 0,01 20,2B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 10.000 0,01 20,4B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 2.500 0,003 20,5B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 2.500 0,003 20,6B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 7.500 0,008 20,7B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 5.000 0,005 20,74B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 2.500 0,003 20,76B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 7.500 0,008 20,78B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 7.500 0,008 20,8B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 1.000 0,001 20,82B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 3.500 0,004 20,84B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 1.000 0,001 20,86B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 1.000 0,001 20,9B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 1.000 0,001 20,92B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 1.000 0,001 20,94B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 1.000 0,001 20,96B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 1.000 0,001 20,98B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 17.02.2023 1.000 0,001 21B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 20.02.2023 5.528 0,006 20,7B Grubu, AZTEK, TREAZTK00021 20.02.2023 10.000 0,01 20,78Ek Açıklamalar8 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 20 Şubat 2023 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir. 20 Şubat 2023 tarihinde 20,70 – 20,78 TL fiyat aralığından (ortalama 20,75 TL) 15.528 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu AZTEK payları toplam 261.535 adet olmuştur. (Şirket sermayesine oranı %0,2615)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115401BIST