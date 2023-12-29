***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***AZTEK*** AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoBARIŞ BÜYÜKDEMİR Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi ve Yönetim Kurulu Üyesi 29.12.2023 2122798891 yatirimci@aztekteknoloji.com Semaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar 200578 - 309626ÖZGE AYDEMİR Mali İşler Uzmanı 29.12.2023 2122798891 yatirimci@aztekteknoloji.comYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviHASAN HÜSEYİN ÜTEBAY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 07.09.2009 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı-Genel Müdür Azt Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, ZNZ Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Anonim Şirketi-Genel Müdür Evet 36.85 A ve B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -MAZLUM HÜSEYİN ÜTEBAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 07.09.2009 İcrada Görevli Yönetim kurulu Başkan Yardımcısı Azt Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-Navita İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı-Solgar Vitamin ve Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı Evet 36.85 A ve B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -NURAY GÖKŞEN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 07.09.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi - Evet 0.43 B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -MUSA GÜMÜŞTAŞ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.04.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İMC Dağıtım ve Danışmanlık - Müdür Evet - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Başkanı,Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı,Riskin Erken Saptlanması Komitesi ÜyesiAZİZ SÜZER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 19.04.2021 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi - Evet - Bağımsız Üye - Değerlendirilmedi Hayır Denetim Komitesi Üyesi,Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,Riskin Erken Saptlanması Komitesi BaşkanıBARIŞ BÜYÜKDEMİR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 10.03.2023 İcrada Görevli Değil - - Evet B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230983BIST