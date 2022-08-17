***AZTEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
17.08.2022 09:13
***AZTEK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş., AZTEK.E işlem koduyla 17/08/2022 tarihinden itibaren (BUGÜN) Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 10,90 TL Maksimum Emir Değeri: 2.000.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056152
BIST
10:122.921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 7,92
|Açılış
|: 2.929
|
|Önceki Kapanış
|: 2.913
|
2.932
En Düşük
2.920
10:1217,9632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0493
|Açılış
|: 18,0630
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9665
En Düşük
17,8970
10:1218,2526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2945
En Düşük
18,2188
10:121.026,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 4,07
|Açılış
|: 1.025,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,97
|
1.029,08
En Düşük
1.021,72
BIST En Aktif Hisseler10:12
|CMENT
|49,84
|640.942
|% 9,97
|
|MMCAS
|3,74
|105.352
|% 9,68
|
|CMBTN
|288,00
|24.137.451
|% 8,97
|
|UTPYA
|14,50
|331.760
|% 8,21
|
|INTEM
|93,90
|3.242.080
|% 6,52
|
|GZNMI
|50,95
|6.604.547
|% -9,98
|
|ULAS
|3,19
|252.885
|% -4,49
|
|OTTO
|32,32
|78.408
|% -4,49
|
|PAMEL
|156,10
|4.166.284
|% -3,82
|
|TMSN
|56,10
|8.715.492
|% -3,69
|
|THYAO
|67,35
|509.707.277
|% -0,74
|
|EKGYO
|3,71
|455.220.922
|% 4,80
|
|KCHOL
|42,80
|283.473.946
|% -0,65
|
|TSKB
|3,97
|253.087.100
|% 2,85
|
|KARSN
|7,92
|215.692.600
|% 4,90
|
|EKGYO
|3,71
|455.220.922
|% 4,80
|
|TSKB
|3,97
|253.087.100
|% 2,85
|
|ALBRK
|1,83
|84.726.914
|% 1,67
|
|YKBNK
|5,62
|205.786.140
|% 0,36
|
|ISCTR
|6,22
|198.842.552
|% 0,65
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9614
|17,9632
|% 0,28
|
|Euro
|18,2439
|18,2526
|% 0,04
|
|Sterlin
|21,6671
|21,7758
|% 0,35
|
|Frank
|18,8114
|18,9247
|% 0,17
|
|Riyal
|4,7720
|4,7959
|% 0,39
|
|10:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|-0,34
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|4,29
|
|Cumhuriyet
|6.857
|6.961
|-3,00
|
|Tam
|6.896
|6.951
|0,00
|
|Yarım
|3.360
|3.398
|0,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.699
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,10
|20,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,65
|0,03
|
|B. Petrol
|93,19
|93,19
|0,85
|
Seans Raporu
10:12
daha fazla
-
10:27BEYAZ
Yüzde 4.22 oranında artışla 12.85 lira fiyatla işlem gören hissede 226, 316 adet işlem
-
10:26XU100
Endeks 2, 923 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 34 üstünde . İşlem hacmi 5, 298.00 milyon TL de
-
10:26EKGYO
Yüzde 5.37 oranında artışla 3.73 lira fiyatla işlem gören hissede 120, 275, 415 adet işlem
-
10:25KARSN
Yüzde 4.64 oranında artışla 7.90 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 787, 702 adet işlem
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10:24ALMAD
Yüzde 4.05 oranında artışla 3.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 992, 781 adet işlem